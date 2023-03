A Fitch és a Standard & Poor’s után pénteken ítéletet mond a magyar adósságbesorolásról a Moody’s is, és a forint árfolyamára nézve megállapíthatnánk: tükrözi is a várakozást, hogy a harmadik nagy nemzetközi hitelminősítő sem fog hízelegni. Ha azonban szélesebbre nyitjuk a látószöget, a nemzetközi devizapiaci mozgásokból az olvasható ki, hogy a forintot más szelek igazgatják, bár a Moody’s hozzájárulhat a hazai deviza árfolyamának visszavonulásához.

Ami azt illeti, a forintnak volt miből feladni, hiszen a héten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatülését és iránymutatását követően a 373 alá is bekukucskált az euróval szembeni árfolyam, ami tíz hónapos csúcspontnak számít. Ehhez képest több mint 1 százalékos visszavonulást jelentett, hogy a péntek délelőtti kereskedésben az euró már a 378,5-et ostromolta.

A forint azonban, négy hónapnyi trendszerű erősödés után, idén még mindig messze a régió legnagyobb nyertese: az év végi szintjeinél mintegy 6 százalékkal erősebb, ami duplája a cseh korona idei teljesítményének, miközben a lengyel zloty és a román lej alig változott.

Februártban egyértelműen megtört az a tavalyi trend, amely szerint a régióban messze a legérzékenyebben reagálva a forint pontosan a tükörképét mutatta a dollár mozgásainak. Az elmúlt hetek dollárerősödései már nem tudtak ártani a saját – erősödő – pályájára állt forintnak. Az elmúlt napokban azonban megint működött az euró-dollár mozgásához fűződő kötelék, ami abból látszik, hogy a forint ugyanúgy erősödött a dollár gyengülésekor, mint a közép-európai régió többi devizája, majd velük együtt vonult vissza, amikor a dollár megint megugrott.

Ez nem azt jelenti, hogy a forint elszakadt a hazai hírektől, tulajdonképp ezekre simult rá a nemzetközi trend.

A tíz hónapos rekorddöntés egybeesett a dollár visszavonulásával, de a piacokon azzal indokolták, hogy keddi ülése után az MNB nem jelezte, hogy enyhítene a közeljövőben a forintot támogató monetáris szigoron. A jelenlegi visszavonuló pedig egybeesik a Moody’s felülvizsgálatának napjával.

A Moody’s ronthatja a hitelbesorolás kilátását

A Fitch korábban negatívra minősítette a magyar hitelminősítés kilátását, az S&P – ahol már negatív volt – magán a besoroláson rontott, és most jön a Moody’s. Szeptember 23-án, a legutóbbi felülvizsgálaton nem változtatott Baa2 minősítése stabil kilátásán, ami már akkor meglepetést okozott, hiszen bőven belefért volna a lerontás negatívra az akkori helyzetben.

Az európai energiaárak szárnyaltak a csúcsra járódó energiaválság miatt, hatalmas csapást mérve a magyar költségvetésre és a külső fizetési egyenlegre egyaránt, a háborúval és elszabadult inflációval szembesülő európai gazdaságok a recesszió felé tartottak, miközben Brüsszel ebben a kritikus időszakban is a budapesti kormány torkán tartotta a kezét, a jogállamisági vita ürügyével Lengyelországhoz hasonlóan visszatartva a Magyarországnak járó uniós pénzek egy jelentős részét.

A várakozás, hogy a kilátás rontása ezúttal nem marad el, és ezzel az uniós vitára emlékezteti a befektetőket a Moody’s (amiről az utóbbi hetekben nem érkezett jelentős hír, de az év folyamán valamely ponton és módon újra előkerülhet, hiszen az év végén Brüsszel csak felfüggesztette a döntést, hogy más ügyekben biztosítsa Budapest támogatását).

Ezt tette a Fitch és az S&P is, és a bejelentéseik gyakoroltak is negatív hatást a forint árfolyamára, de ezek gyorsan múlónak bizonyultak, amiből kiolvasható, hogy hasonlóképpen történhet a Moody’s pénteki bejelentése után is, ha egyszer egy hitelleminősítést az S&P-től is úgy rázott le magáról a forint, mint kutya a vizet, tovább erősödve.

A forinterősödés okai nem tűnnek el

A forint szép idei teljesítményének okai továbbra is fennállnak: a védelmében tavaly ősszel az MNB Európa legmagasabb szintjére emelte a kamatait és szűkítette a pénzbőséget. ami még akkor is igaz, ha az utóbbi hetekben Európában és Amerikában is még a vártnál is nagyobb további kamatemeléseket kezdtek el árazni a piacok a makacsnak bizonyuló infláció miatt.

Elemzők: indokolt az óvatosság a jegybanktól A vártnak megfelelő döntést hozta a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy nem módosított az alapkamaton. Az MNB alelnökének szavait úgy lehet értelmezni, hogy az egynapos betéti kamatláb még hónapokig a jelenlegi, 18 százalékos szinten maradhat.

A másik ok, hogy a magyar külső fizetési mérlegen is csökkent a nyomás azáltal, hogy enyhe volt a tél és az energiaárak jelentősen visszavonultak a tavalyi csúcsokról. A magyar gazdaság legnagyobb sérülékenységeként pedig az orosz energiának és az energiaáraknak való erős kitettségét tartották számon az elemzők.

A nagy kép tehát a forint számára előnyösen változott, amellett hogy a rizikók csak gyérültek, de el nem tűntek.

Az ING elemzői szerint például középtávon a forint továbbra is szép jövő előtt áll, de jegyzetükben kiemelik, hogy rövid távon - ami a következő heteket jelenti -, azért a forintvásárlók vélhetően a fékre lépnek. Többek között azért, mert az EU-pénzek kérdése továbbra is az asztalon van, és a hitelminősítők rendszeresen emlékeztetnek is rá. (Pénteken várhatóan a Moody's.)

Ezen felül a sok (forint)vételi pozíció a további felértékelődés ellen játszik, miközben a globális hangulat megváltozására is sérülékennyé teszi a forintot. Ugyanakkor úgy gondoljuk, egy jelentősen eladás jó belépési pontot jelenthetne az új befektetők számára, akiket a közép-európai régió legmagasabb carryje (hozama) vonz

- írták. Azaz a forint védművei erősek.