Az osztrák Uniqa csoport fő működési területe Közép- és Kelet-Európa. A biztosító tizenöt országban több mint 20 ezer munkatárssal és üzletkötővel rendelkezik, a márkanév Magyarországon is jól ismert. Ritkán gondolunk rá lehetséges részvénybefektetésként, pedig a biztosítási szektor az Európai Központi Bank kamatemelési ciklusának megkezdte óta jól szerepel, és relatív felülteljesítő tudott maradni a piaci átlaghoz képest. A bankokhoz hasonlóan a biztosítók is profitálnak az emelkedő kamatkörnyezetből, a kötvényeken elérhető magasabb hozamok a tőkekövetelményi mutatókban is pozitívan jelentkeznek.

Fotó: Shutterstock

Sok európai, köztük német vagy francia biztosító részvényeit már megtalálták a befektetők, így kedvező gyorsjelentéseik után az Axa vagy az Allianz is szép ralin van túl. Kevesebb figyelem jut azonban a kisebb, nem központi országokban tevékenykedő vállalatokra, mint például az Uniqa. Ausztriában a vállalat a piac 20 százalékát tudhatja magáénak.

Egy olyan országban, amelyben bőven jut pénz a biztosításokra, s amelynek a GDP-je 2022-ben éves alapon 4,6 százalékkal növekedett. Bár nem ennyire, de Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa gazdaságai is bizonyos mértékben ellenállónak bizonyulnak az ukrán háború okozta gazdasági lassulásnak.

Az Uniqa a nem életüzletágban domináns a régióban. Ez előnyt jelent, mivel példának okáért a kötelező gépjármű- vagy a felelősségbiztosítások volumene kevésbé érzékeny a gazdasági ciklus változásaira. A magas likviditás miatt a rövid lejáratú kötvényhozamok emelkedéséből ez az üzletág tud leginkább profitálni.

Február elején az Uniqa gyorsjelentéséből tudhattuk meg, hogy a társaság kiemelkedően zárta a tavalyi évet.

A 2022-es adózás előtti eredménye 10 százalékkal 422 millió euróra tudott emelkedni,

a prémiumok 6,6 százalékkal nőttek éves alapon. Azzal együtt, hogy a vállalat jelentős értékvesztést könyvelt el az orosz és ukrán kötvényeken, a vezetés teret látott arra, hogy 55 eurócentes osztalékot javasoljon. Ennek hátterében a biztosítótársaságoknál kiemelten fontos, a fizetőképességet mérő, kombinált mutató állhatott, amely a 92,9-es értékre javult a korábbi 93,7-ről.

A hatékonyságra koncentráló, éves ROE (sajáttőke-arányos megtérülés) meghaladta a 10 százalékot. Ez a mutató a Reuters elemzői konszenzusa szerint 2023-ban elérheti a 14, 2024-ben pedig a 15 százalékot, ami magasnak számít még a régióban is.

A februári javaslattal számolva az éves osztalékhozam kifejezetten vonzó, a jelenlegi árfolyam mellett 6,9 százalék.

Ezzel az Uniqa az osztrák tőzsdeindex, az ATX tagjai közül a legmagasabb szelvényhozamot kínálja. A részvényről szokásosan majd csak nyáron, júniusban kerül le a kupon.

