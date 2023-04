A forint egyáltalán nem bánja, pedig az MNB meglépte a régió első kamatcsökkentését

Nagyot vágott a Magyar Nemzeti Bank a kamatfolyosó felső rátájából, a közép-európai régióban elsőként csökkentve kamatot, amint az emeléseket is a magyar jegybank kezdte két évvel ezelőtt. A forint meglehetősen stabil volt már a döntés előtt is, miután Virág Barnabás alelnök egy hete a Világgazdaságnak adott interjúban belengette az enyhítő ciklus kezdetét, és amikor meg is tették a lépést, az sem rengette meg az árfolyamot.

1 órája | Szerző: Pető Sándor

1 órája | Szerző: Pető Sándor