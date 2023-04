A magas kamatkörnyezet ellehetetlenítette a forint elleni spekulációkat, így a trend 180 fokos fordulatot vett, és ma már a régió nagy kedvence a magyar deviza.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan

A külföldi befektetők három szempont alapján döntenek egy-egy deviza esetén, a béta mutató, a carry és a volatilitás. A béta, amely azt mutatja, hogy a Fed kamatváltozásaira milyen érzékenyen reagál a magyar hozamgörbe – világviszonylatban idehaz a legmagasabb, emellett mi kínáljuk a legnagyobb nominális hozamot a dollár és részben az euró ellenében. Az elmúlt hónapokban ráadásul magas volt a forint piacán a volatilitás, azaz a nagy kilengéseket meg tudta játszani a spekulatív tőke – magyarázták a VG Arbitrázs című podcastsorozatának legújabb epizódjában a Prestige Financial Zrt. szakértői. Kiss Mónika, a befektetési szolgáltató vezető stratégiai tanácsadója szerint ez az oka annak, hogy amikor kedvező hírek érkeznek, szárnyra kap a forint, ellenkező esetben viszont nagyot eshet rövid idő alatt az árfolyam, a hazai vagy régiós gazdasági fundamentumok már nem sokakat érdekelnek. Kassay Szabolcs, a Prestige Financial vezető befektetési tanácsadója szerint az is a forint piacára hajtja a spekulatív tőkét, hogy a például a svájciak, a románok menedzselt árfolyam-politikát alkalmaznak, legutóbb a lengyelek is bejelentették, hogy megfogják a zloty kezét, ha nemkívánatos szintre gyengülne.

A szakértők szerint az Egyesült Államokban kirobbant bankcsődök egyfajta stresszteszt volt az európai bankok számára is, jó hír, hogy a likviditási csatornák megnyíltak, és egy jól összehangolt intézkedéssorozattal sikerült rövid idő alatt elkerülni a piaci pánikot.

A befektetői habitus nagyot változott az elmúlt években, sok a tapasztalatlan, kevés tudású, a közösségi médiából tájékozódó befektető, akiknek hamar megremeg a keze rossz hírek esetén.

Kassay Szabolcs szerint a fundamentális elemzés már kevésbé népszerű, egy olyan generáció diktálja a tempót, amely még nem élt át gazdasági recessziót.

Legutóbb a ChatGPT került előtérbe, amely konkrét vételi ajánlásokat tud megfogalmazni.

A szakértők szerint jelen befektető környezetben a legfontosabb a diverzifikálás deviza- és egyéb eszközszinten is, érdemes már a csökkenő inflációs folyamatkora felkészülni, a régiós kötvénypiac vagy a szétvert bankpapírok jó beszállási lehetőségeket rejtenek.