Perbe fogják a részvényesek a bankpánikot éppen csak túlélő First Republic bankot és annak könyvvizsgálóját, a KPMG tanácsadócéget – adta hírül a Reuters. A hírügynökség értesüléseiből kiderül: a befektetők szerint a bank a könyvvizsgálócéggel közösen szándékosan elrejtette és lekicsinyítette a pénzintézet sebezhetőségét egy lehetséges tőkekivonási hullám hatásait tekintve.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A részvényesek San Franciscóban nyújtották be keresetüket, amelynek alperesei közt a First Republic vezetője, Michael Roffler, és a világ egyik legnagyobb tanácsadócége, a KPMG is szerepel.

A dühös befektetők szerint a pénzügyi szakemberek hamisan mutatták be a bank mérlegének erejét és likviditását, ezzel megtévesztették a befektetőket.

A kereset benyújtására rövidesen azt követően került sor, hogy a bank közzétette, az első negyedévben 102 milliárd dollárnyi betétet vontak ki a kezelése alól, ami a teljes betétállományuk 58 százalékát jelentette. A First Republic azt is bejelentette, munkaerejének 25 százalékától záros határidőn belül megválik.

Egy floridai nyugdíjalap, a City of Hollywood Police Officers Retirement System ezzel párhuzamosan egy csoportos keresetet is benyújtott a bank ellen, annak 2020-as pénzügyi jelentését támadva, melyben szintén szerepelt a KPMG aláírása.

A nyugdíjalap ügyvédei szerint a KPMG által is aláírt jelentés „lekicsinyítette és eltitkolta a potenciális kamatemelések, a betétösszetételben bekövetkezett esetleges változások és az ebből eredő betétkiáramlások által a társaság számára jelentett kockázatok valószínűségét és mértékét”.

Tizedét sem érik év eleji értéküknek a First Republic részvényei.

A First Republic részvényárfolyama a bankpánik március 10-i kitörését követő két héten belül közel 90 százalékos mínuszba került, miután kiderült: a betétesek tartva a Silicon Valley Bank háza táján bekövetkező tőkekivonási hullámtól, pénzüket féltve minden betétüket rohamszerűen kimenekítették a bankból, elviselhetetlen likviditási gondokat okozva ezzel az egyébként roppantul exkluzív ügyfélkörrel rendelkező bank számára.

A First Republic kurzusának beszakadásán a shortosok 850 millió dolláros nyerőbe kerültek.