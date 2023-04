Az amerikai után az angol bankok is egyre elutasítóbbak a kriptóval szemben Egyre nehezebben tudnak számlát nyitni Angliában a kriptóval foglalkozó vállalatok, az angol bankrendszer ugyanis kvázi összezár az alternatív devizákkal foglalkozók előtt annak ellenére, hogy a brit kormány eltökélt célja támogatni a digitális innovációt és kriptoközponttá tenni a szigetországot. A kriptós ügyfelekkel továbbra is együttműködő bankok tetemes mennyiségű papírmunkával árasztják el a cégeket, részletes dokumentációt várva el arról, hogy ügyfeleik pénze milyen forrásból folyik be hozzájuk, míg az új számlanyitásban gondolkozó kirptocégeket rendre elutasítják.