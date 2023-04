Lassan már nem marad nagy nemzetközi pénzintézet, amelynek frankfurti irodáiban nem tartottak razziát a német rendőrök a több mint egy évtizedre visszanyúló Cum-Ex adócsalási ügyben, miután szerdán a Nomura irodáit szállták meg a hatóságok.

Fotó: Shutterstock

A kölni ügyészség szerint egy meg nem nevezett ázsiai pénzintézet 37 volt és jelenlegi alkalmazottjával szemben vizsgálódnak az ügyben, és az irodák mellett több gyanúsított otthonában is razziáztak. Az akcióban mintegy 80 rendőr vehetett részt a tájékoztatás szerint.

A Nomura egy német szóvivője megerősítette, hogy jártak a hatóságok a bank frankfurti irodájában, és egy német részvény kereskedelmével kapcsolatban érdeklődtek, nagyjából az osztalékadó visszaigénylési botrány idejéből. A vállalat együttműködik a hatóságokkal – írja a Bloomberg.

A Cum-Ex-botrány a magyarországi áfacsalásokhoz hasonlóan az adó visszaigénylésén alapult, a különbség annyi, hogy ebben az ügyben az osztalékadót igényelték vissza olyan részvények tulajdonosai, akik nem is voltak jogosultak osztalékra.

A botrány neve az osztalékot fizető (Cum) és nem fizető (Ex) részvényeket megkülönböztető jelzőkből fakad. A részvények közötti különbséget és a papírok gyors kereskedelmét kihasználva az osztalékra nem jogosult részvények után is visszaigényelték az osztalékadót az évszázad rablásaként is emlegetett ügyben.

A több milliárd eurós adócsalási botrányt lehetővé tevő kiskaput Németország 2012-ben zárta be, azóta pedig számos banknál – a teljesség igénye nélkül a BNP Paribas, a Deutsche Bank, a JPMorgan, a Bank of America, a Barclays vagy épp a Merril Lynch irodáiban – vizsgálódtak a hatóságok a többek között Olaf Scholz német kancellárt is érintő ügyben. A csalás azonban nemcsak Németországot, de például Dániát is megkárosította, és több bankárt már el is ítéltek.