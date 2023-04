Több mint 20 százalékot zuhant a keddi amerikai tőzsdenyitás előtt a First Republic Bank (FRB). Ez azért érdekes, mert a bankpánikot épp csak megúszó pénzintézet, amelyet 30 milliárd dolláros csomaggal mentettek meg a nagybankok, az elmúlt héten 23 százalékot emelkedett, és az egyik főszereplője volt a betétállományok stabilizálódása nyomán kialakult középbankralinak. Sőt, még hétfőn is 12 százalékot ment a papír. Aztán jött a piacot kijózanító első negyedéves gyorsjelentés. Ebből kiderült, hogy az ügyfelek 100 milliárd dollár betétet vontak ki az FRB-ből a múlt hónapban, amikor az SVB és a Signature Bank csődje megrendítette az amerikaiak regionális hitelezőkbe vetett hitét. A First Republic részvényei március eleje óta az értékük közel 90 százalékát elveszítették.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

A betétek több mint 40 százalékkal, 104,5 milliárd dollárra estek vissza az első negyedév végére a december 31-i 176,4 milliárdról. Az első negyedéves mérleg 30 milliárd dollárt tartalmaz a nagybankoktól, ez a mentőcsomag és a Fed 70 milliárdos hitelkerete biztosított annyi likviditást, hogy felszínen maradjon a First Republic, amikor 100 milliárdnyi betétet kivontak egyetlen hét alatt.

A bank nyeresége az első negyedévben 33 százalékkal, 269 millió dollárra csökkent az egy évvel korábbi 401 millióról. A bevétel pedig 13 százalékkal, 1,2 milliárdra esett, szintén egyéves horizonton. A bank közölte, hogy 20-25 százalékkal csökkenti a létszámot és visszavágja a vezetők fizetését. Ám

a hétfői elemzői konferencián a menedzsment nem válaszolt a kérdésekre.

Egykor menő ügyfelei – mint például Zuckerberg – miatt irigyelte a konkurencia a First Republicot. A regionális hitelező gazdag friscói ügyfeleket szolgált ki, akik olyan exkluzív szolgáltatást akartak, amit nem kaphattak meg a nagyobb bankoktól. Az

alacsony kamatkörnyezetben az ügyfelek örömmel hagytak nagy összegeket a számlákon,

annak ellenére, hogy szinte semmit sem kerestek rajta. Nos, a bankpánik lényegében kitakarította a 250 ezer dolláros betétbiztosítási plafon feletti olcsó forrást a bankból. Most a gazdag ügyfelek mindenütt átcsoportosítják a pénzüket a hozamot ígérő alternatívákba. Az egész középbanki szektorra jellemző, hogy a

nyugdíjszerű járadékot biztosító termékekkel próbálják házon belül tartani a bankbetétekből kivont pénzt.

Borús idők várnak a bankra, amelynek a hitelállománya az első negyedévben 3,73 százalékot hozott. Ám a Fednek és a likviditást nyújtó bankoknak 3–4,9 százalékot fizet a hitelekért. Más szóval, amíg korábban a szinte ingyenpénzek kihelyezésén jól keresett, most

a hozam már nem fedezi a drága forrásokat.

A bank megkezdte a jelzáloghitelei értékesítését, hogy javítsa a mérlegét. A menedzsment azt is közölte, hogy a jövőben elsősorban a biztosított bankbetétekre támaszkodnak.