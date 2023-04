A kriptodevizák világa elleni egyik leggyakrabban megjelenő érv az, hogy a hagyományos bankrendszerről leválasztott pénzügyi szisztémákon keresztül zajló pénzmozgásokat nem lehet lekövetni és visszafejteni, így sokak szemében a bűnözők és pénzmosók paradicsomaként tetszeleg. A valóság azonban nem is állhatna távolabb mindettől.

A kriptodevizák gerincét nyújtó, a tranzakciókat lebonyolító blokkláncnak nevezett nyilvántartó rendszer ugyanis teljes átláthatóságot kínál bárkinek, aki információhoz szeretne jutni gyakorlatilag bármely kriptózó minden pénzmozgásával kapcsolatban, és teszi ezt egy olyan platformon, melynek tartalmát egész egyszerűen nem is lehet kívülről befolyásolni.

Fontos rámutatni: a kriptodevizák nem kínálnak teljes névnélküliséget sem a felhasználók számára.

A legtöbb kriptotőzsde által használt, úgynevezett Know Your Customer (KYC, ismerd ügyfeled) protokoll ugyanis elvárja minden egyes náluk kereskedni kívánó felhasználótól, hogy igazolja személyazonosságát, így a számozott kriptotárcákhoz nyomban nevet is lehet kapcsolni, lehetetlenné téve ezzel a teljes anonimitást.

Ami pedig a bűnözés felülreprezentáltságát illeti, a Chainalysis kripto-elemző vállalat jelentéséből kiderül:

igaz, hogy a tavalyi év rekordot jelentett az illegális pénzmozgások mennyiségét illetően, de még így is csak a teljes szektor tranzakcióinak 0,24 százalékáért feleltek.

A Chainalysis szakértői rámutatnak: a teljes képhez ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a 20,6 milliárd dollárra rúgó illicit pénzmozgások jelentős része szankciók által sújtott egyének aktivitásához köthető, tehát ezen esetekben sem a hagyományos feketepiaci-pénzmosási ügyletekről beszélünk.

A szakemberek kiemelik: a teljes kriptoszektor összesített 20,6 milliárd dolláros illegális tranzakciómennyisége ugyan önmagában nagynak tűnhet, a hagyományos bankrendszeren keresztül átmosott összegekhez képest aprópénznek számít:

a tradicionális pénzügyi rendszer felelős ugyanis a pénzmosás 99 százalékát jelentő, a szakértői becslések szerint 800 - 2 000 milliárd dollárnyi tranzakcióért, ami a globális GDP akár 5 százalékát is elérheti.

A kriptoszektor vonzerejét az is jelentősen csökkenti a bűnözők szemében, hogy a kriptotőzsdék a hagyományos pénzügyi szerveknél (bankok, tőzsdék) sokkal gyorsabban és sokkal szélesebb körben működnek együtt a hatóságokkal: csak a Binance például a tavalyi év során 47 ezer bűnüldözői megkeresésre reagált, átlagosan három napos átfutási idővel.

A legnagyobb kriptotőzsde amellett, hogy aktívan segíti a bűnüldözőszerveket a gyanús ügyletek felgöngyölítésében, különböző képzéseket is szervez a hatóságok munkatársai számára a blokkláncról, a kirptotranzackiókról és a szegmens mindennapjait érintő kérdésekről egyaránt.

A Binance nyomozócsapata egy nemzetközi nyomozás részeként tavaly kulcsszerepet töltött be egy félmilliárd dolláros illegális forgalmat lebonyolító bűnszervezet, a Fancycat elszámoltatásában is.