A Softbank az idén mintegy 7,2 milliárd dollár értékben adott el Alibaba-részvényeket, így a főként technológiai cégekbe befektető japán holding részesedése 3,8 százalékra csökkent a kínai e-kereskedelmi csoportban.

Fotó: AFP

A SoftBank tavaly 34 milliárd dolláros nyereséget könyvelhetett el azzal, hogy 23,7-ről 14,6 százalékra csökkentette Alibaba-részesedését, amivel fedezte a tavaly elszenvedett veszteségeket, amelyek főleg a sikertelen technológiai startupokba való befektetésekből adódtak. Például technológiai alapja, a Vision Fund érintett volt a csődöt jelentő FTX kriptotőzsdében is, így az itt lévő, közel 100 millió dollár értékű beruházását kénytelen volt leírni – írja a Financial Times.

A Szon Maszajosi által vezetett holding eladási hullámára akkor került sor, amikor a kínai csoport részvényei hatéves mélypontra zuhantak, viszont így sem lehet okuk a panaszra: Szon 20 millió dollárt fizetett a részesedésért több mint két évtizeddel ezelőtt, miután találkozott Jack Ma alapítóval. A Softbank egykor a kínai techóriás 34 százalékát is birtokolta. Az Alibaba nem kívánta kommentálni a híreket, míg a SoftBank közölte: az ügylettel megerősítik a pénzügyi stabilitásunkat. Az elemzők szerint a lépésre azért került sor, mert a japán befektető igyekszik kilábalni a sikertelen beruházások és a példátlan veszteségek sorozatából,

miközben a brit csiptervező, az Arm tőzsdei bevezetését tervezi.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, Jack Ma váratlanul visszatért Kínába. Ezután kiderült, hogy a tervek szerint hamarosan holdinggá alakuló Alibabáról leválasztott hat kulcsüzletág önálló céggé alakul, ezek pedig külön-külön léphetnek tőzsdére, hatalmas tőkebevonási lehetőséget biztosítva az újonnan létrejövő vállalatoknak. Az új cégek felhőalapú szolgáltatásokkal, kínai e-kereskedelemmel, globális e-kereskedelemmel, digitálistérkép-készítéssel, ételkiszállítással, logisztikával, valamint média- és szórakoztatóipari tevékenységgel foglalkoznak.

Az átalakítás mintául szolgálhat a kínai techszektornak, mivel ezzel megvalósulna Peking célja, hogy korlátozza az egyre nagyobb hatalmú magáncégeket, miközben nem rontaná, sőt javítaná a versenyképességüket. A felhőben és a logisztikában utazó vállalatok lehetnek az elsők a tőzsdére lépés folyamatában. Az elemzők szerint a felhőalapú szolgáltatásokkal foglalkozó ágazat már az Alibaba részeként is a legdinamikusabban fejlődő szegmensként jeleskedett, így a tőzsdei bevezetés iránt fokozott érdeklődés várható. Azóta az is kiderült, hogy Tongyi Qianwen néven saját chatbotot is fejlesztettek.