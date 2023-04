A gazdasági lassulás, az infláció és a háború hatásai az autópiacon is nyomot hagytak tavaly, az idén milyen évre számítanak?

Az első negyedévben remekül alakultak az eladásaink minden üzletágban és piacunkon, ami jól mutatja, hogy van még tartalék a rendszerben a kedvezőtlen gazdasági folyamatok dacára. Ennek egyik oka, hogy a kínálati oldal egyenetlenségei – csiphiány, logisztikai nehézségek – kezdenek helyreállni. Ha a gazdaságban nem lesz újabb energiaársokk, akkor az európai autópiac a korábbinál alacsonyabb szinten normalizálódhat. Nyilván kérdés, hogy a kereslet mennyire fog ezzel együtt megváltozni, a makrogazdasági nehézségek szerencsére a mi eladási számainkon egyáltalán nem látszanak. A jelenleg is magas rendelésállományunk alapján a közeljövőben sem számítunk érdemi és tartós visszaesésre az értékesítésekben. A gazdaságról és az autóiparról érkező kedvezőtlen hírek ellenére tehát megyünk előre, és egyelőre újabb rekordéveket látunk magunk előtt. Már csak azért is, mert legutóbbi felvásárlásaink, a Renault Hungária még alig, az idén lezárt Nelson flottakezelő felvásárlásának a hozzájárulása pedig egyáltalán nem látszott meg a tavalyi teljesítményünkön, az idén viszont már mindkettő a teljes évben támogatja az AutoWallis csoportot.

A vásárlók hogyan reagáltak a megugró inflációra?

Egyelőre nincs egyértelmű trend vagy érdemi eltolódás. A kínálati oldalt nézve egyfelől eltűntek az olcsó, „ötmilliós” kisautók az európai piacról, másfelől főleg a tavalyi év második felétől érezhető volt, hogy az infláció miatt előre hozták a fogyasztók a vásárlásokat. Ezzel egyidejűleg továbbra is jellemzők a korábbról elhalasztott vásárlások, a pandémia kezdete óta vannak, akik a szállítási bizonytalanságok miatt lemondtak az autójuk lecseréléséről. Ez a kereslet pedig az újautó-piacon most jelentkezik, mert aki 2020-ban még kivárt, annak mára 2-3 évvel öregebb lett az autója, és előbb-utóbb mégiscsak meg kell hozni a döntést, annak ellenére, hogy magasabbak az árak. A fogyasztásnak ez a fajta hulláma tehát ellensúlyozni tudja az új értékesítés infláció miatti esetleges visszaesését. A mi megrendelésállományunk változatlanul magas, és számolunk még az elhalasztott vásárlásokkal is, ezért nem látjuk azt, hogy érdemben érezhető lenne a recesszió, illetve a gazdasági lassulás hatása a mi piacunkra. A prémiumjármű-szegmensben pedig egyelőre semmilyen visszaesésről nem számolt be egyik gyártó sem, az AutoWallis prémiummárkái darabszámban és megtartott árrésben is kiemelkedő időszakot zártak.

A 2022-es rekorderedményen túl a társaság több mutató tekintetében már most teljesítette 2025-re kitűzött céljait. Tervezik az ötéves stratégia felülvizsgálatát, esetleg ambiciózusabb célok kitűzését?

Az év végi számaink alapján valóban indokolható lenne a felülvizsgálat, de a jelenlegi bizonytalanságok és makrogazdasági folyamatok miatt ezt nem siettetnénk. A korábbihoz képest ugyanis merőben más piaci, inflációs és kamatkörnyezetben kell működnünk. De megerősítem, hogy folytatjuk a növekedési stratégiának megvalósítását. Rendkívül erős mérleggel és újabb rekorderedménnyel zártuk 2022-t, és éppen azért nem fizet osztalékot a társaság, mert a készpénzállományunkat további akvizíciós és organikus fejlődési lehetőségekre kívánjuk fordítani, tovább szeretnénk növekedni.

A stratégia tervezettnél gyorsabb megvalósítása mellett a társaság hamarabb lehet osztalékfizető?

Ha a növekedési stratégiánkban meghatározott területeken és üzletágakban nem látnánk további fejlődési lehetőségeket, akkor a hatékonyságunk javítása és a piaci szerepünk növelésén túl nyílna lehetőség osztalékfizetésre. A következő két-három évben azonban nem gondolkodnunk ezen, jelenleg ugyanis több lehetőséget látunk a közép-európai piacon, ami az eddigi sikeres stratégia folytatását indokolja.

A vállalat tőkefinanszírozási lehetőségeit bővíti, hogy a főtulajdonos Wallis Asset Managementhez (WAM) az Alteo eladásával jelentős összeg érkezett?

Az AutoWallisnak nincs szüksége addicionális tőkére a növekedési stratégiájának megvalósításához, mert a tőkebevonási lehetőségeket maximálisan kihasználtuk a 2021-es kötvénykibocsátásainkkal, valamint az egyébként a magyar tőzsdén tíz éve a legnagyobb lakossági nyilvános részvénykibocsátásunkkal. Ráadásul a tavalyi rekordév önmagában is olyan készpénzmennyiséget tett hozzá ehhez, ami gyakorlatilag a pénzügyi piacok bevonása nélkül is jelentősen növeli a társaság stabilitását és a további növekedés finanszírozására való képességét. Ha ismét túlhaladunk a saját terveinken, és a tervezettnél gyorsabban tudunk akvizíciókra tőkét elkölteni, befektetni, akkor szó lehet újabb tőkeemelésről vagy hitelbevonásról, de ez jelenleg nincs napirenden. A hosszú lejáratú, alacsony kamatú kötvényfinanszírozásunk, illetve a tőkeemelésből még nem elköltött készpénzállományunk emellett olyan versenyelőny a piacon, ami keveseknek van meg a riválisaink közül. Amennyiben ehhez gazdasági lassulás is társul, és több cég gondolkodik el az eladáson, akkor ez a lehetséges akvizíciós célpontjaink körét is kiterjeszti. Ebben az esetben valóban túlhaladhatunk a terveinken, és lehet szó tőkebevonási igényről is. De ez most távolinak tűnik.

A WAM Alteo-exitje miként érinti az energetikai vállalat és az AutoWallis közötti mobilitási együttműködését?

Ez a megállapodás jelenleg is él, nem látok semmilyen okot arra, hogy ezen változtassunk. Sőt, várakozással tekintünk arra, hogy az Alteo új tulajdonossal, a Mollal való együttműködése kibővüljön, mert az a mi kooperációnknak is új lendületet adhat és területeket nyithat meg.

Az organikus fejlődésen vagy az akvizíciókon lesz-e a nagyobb hangsúly az utóbbi évek intenzív felvásárlásai után?

A céljaink változatlanok, vagyis földrajzilag és üzletágilag is terjeszkedni és diverzifikálni kívánunk, ideértve szolgáltatásainkat és a mobilitási innovációinkat. A 15 országra kiterjedő működési területünkön szeretnénk megerősíteni a tevékenységünket azokkal a lábakkal, amik az adott országban még nem kellően erősek, olyan márkákkal, amiket még nem képviselünk. Tehát szeretnénk fokozatosan az összes zászlót letenni mindenhová, a szinergiákat erősíteni, és ezeket a régiós szinten összefogó mobilitási szolgáltatásokat bevezetni. Ezek egy részét organikusan, saját üzletfejlesztéssel tervezzük, emellett nyitottak vagyunk arra, hogy akvizíciókkal is gyorsítsuk a fejlődésünket, mert egy meglévő piaci szereplő átvételével adott esetben gyorsabban lehet belépni egy új piacra.

Ausztria révén Nyugat-Európában is megvetette a lábát a társaság, a további nyugati terjeszkedés lehetőségeit miként látják?

Továbbra is a kelet-közép-európai piac a stratégiai célpontunk, itt vagyunk jelen meghatározó piaci súllyal, itt tudjuk a meglévő üzleti egységeink közötti szinergiákat a legjobban kihasználni. Ugyanakkor az egész autóipar átalakulóban van, Nyugat-Európát is beleértve. Itt is adódnak lehetőségek, mint például Ausztriában, ahova egy niche-piacon, a SsangYong márka értékesítésével lépünk be, és hasonló lehetőségek még adódhatnak, gondolkodunk is ilyeneken. Tehát nincs kizárva, de nem stratégiai cél, van még bőven tervünk és lehetőségünk Kelet-Közép-Európában is.

Az elemzők meglehetősen alulértékeltnek tarják az AutoWallis részvényeit. Tartanak attól, hogy a társaság felvásárlási célponttá válik? Egy ilyen forgatókönyvre miként reagálnának?

Jelenleg nem készülünk ilyenre, az eddigiekhez hasonlóan a növekedési céljaink megvalósításán dolgozunk a többségi tulajdonos Wallis Asset Management stratégiai támogatásával. Én is alulértékeltnek tartom az elemzői célárakhoz képest a részvényeinket, de a háború kezdete óta a teljes magyar tőkepiac meglehetősen alulértékelt, ez alól nem kivétel az AutoWallis-részvény sem. Ezt szomorúan látom, ám a részvénypiac egy másik piac, a menedzsment a társaság fundamentális értékeinek növelésén dolgozik folyamatosan. Reméljük, hogy ezt a tőkepiac is visszaigazolja hamarosan.

Az ESG-minősítés 2024-re kitűzött megszerzésének milyen gyakorlati előnyei lehetnek?

Megkerülhetetlen és önérdekből is megvalósítandó célkitűzésnek tekintjük, hogy ESG-kompatibilisek legyünk, ezért is haladunk előre a minősítés megszerzésében. Olyan nagy márkákkal, gyártókkal dolgozunk együtt, amelyeknél ha kevésbé sztenderd módon is, de elvárásként jelenik meg ez, például az ingatlanberuházásoknál vagy a saját működési beszállítói kiválasztásainknál előírják azokat a fenntarthatósági szempontokat, amiket érvényesíteni szeretnénk. A befektetői, finanszírozói piacon is egyre inkább elterjed ez a szemlélet, a bankoknál is előnyt jelent, például a zöldhiteleken keresztül előnyösebb finanszírozási keretek érhetők el. A nemzetközi, sőt már a hazai befektetési alapoknál is találkoztunk olyannal, ahol egyértelműen előny, ha van ESG-kapcsolódás, -minősítés. Tehát arra számítok, hogy az ESG-minősítés olcsóbb finanszírozáshoz fog minket segíteni és a részvényeink is keresettebbé válhatnak.