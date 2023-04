Április 28-án rendezték meg az OTP Bank rendes közgyűlését, amelyet a Világgazdaság élőben közvetített. A közgyűlés eredményesen zárult, a részvényesek minden napirendi pontban bizalmat szavaztak az igazgatóság határozati javaslatainak.

Fotó: Földi D. Attila / VG

A közgyűlést követően Csányi Sándor bankvezér újságírói kérdésekre válaszolt. Az elnök-vezérigazgató a befektetői hangulatot firtató kérdésekre elmondta: a befektetők természetesen nem boldogok akkor, amikor váratlan kormányzati lépések beleszólnak befektetéseik sikerességébe.

Az extra bankadó ritka Európában, de ahol van is, ott is alacsonyabb, mint hazánkban, ez pedig fáj a vállalatnak.

A különadókkal kapcsolatban elmondta: a bankszektor nem fogadta el eddig sem a különadókat, mert azok nem egészségesek és nem jellemzők a piacgazdaságokra, a befektetők azonban kénytelenek voltak ebbe beletörődni.

Az idei évben a fogyasztási hitelek felpörgésére számít, kivezetésre váró termék jelenleg nincs a kínálatukban.

A mesterséges intelligencia fejlesztéseik terén Csányi Péter vette át a szót, elmondta: a szuperszámítógépek, amiket még korábban rendeltek meg, megérkeztek. Korábban az OTP többször is felépített egy 5 milliárd paraméteres magyar nyelvi modellt, a most készülő új modell azonban már 13 milliárd paraméteres lesz és heteken belül meg is valósulhat.

Az igazi sikerhez azonban 70-80 milliárd paraméteres modellre lenne szükség a következő fél-egy év során, hogy az megfeleljen a valós elvásároknak, ugyanakkor ennek elkészültére is megvan minden esély.

A MI az OTP-nél az ügyintézők munkáját lesz hivatott segíteni elsődlegesen, de hitelbírálati és jogi dokumentumok felülvizsgálatára is fel tervezik majd használni.

Az újonnan létrejövő MBH bankkal kapcsolatban elmondta: a banki fúzióval kapcsolatban a sajtó folyamatosan spekulál, de az OTP egymagában is sokkal nagyobb lesz, mint az új bank, és ez így is fog maradni. Ha az állami érintettség nem torzítja majd a szabad versenyt, akkor az összevonás még hasznos is lesz az OTP számára, mivel a három bank külön-külön szerinte sokkal erősebb volt, mint lesz egyben.

A különadókkal kapcsolatban kifejtette: az új törvénycsomag kedvezőbb számukra, mint volt a régi, amely néhány bankra aránytalanul nagy terhet rótt – az új forma így arányosabb teherviselést jelenthet a szektor résztvevői számára.