Az amerikai nyitás után szabadultak a befektetők az Alphabet részvényeitől, mert aggódnak, hogy a vállalat mennyire lesz versenyképes a mesterséges intelligencia (AI) által működtetett alkalmazásokban. A Google-ban használt keresőmotor anyacégének árfolyama közel 4 százalékot zuhant. Bár az Alphabet pár hete még a technológiai fölényét demonstrálta az AI-piacon, a The New York Times vasárnap arról számolt be, hogy a Microsoft Bing helyettesítheti a Google-keresőt alapértelmezettként a Samsung Electronics eszközein. A Microsoft részvényei közel 1 százalékot emelkedtek a hírre, hogy a Samsung fontolgatja a keresőcserét.

Fotó: Shutterstock

A vezető technológiai cégekre egyre nagyobb nyomás nehezedik a mesterséges intelligencia területén éleződő verseny miatt. A múlt hónapban a Google kiadta nyilvános tesztre a Bard chatbotot, miután az alkalmazottak és a befektetők részéről egyaránt kritikák érték, hogy az eszköz még nincs olyan szinten, hogy versenyezni tudjon a Microsoft által is felkarolt ChatGPT-vel.