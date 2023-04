A forint az év eleje óta már 4,6 százalékkal erősödött az euróval és 5,8 százalékkal a dollárral szemben, a meghatározó feltörekvő piaci devizák közül csak a mexikói és a chilei fizetőeszköz mutatott fel jobb teljesítményt. Emellett kifejezetten erős a magyar deviza teljesítménye a norvég koronához képest (11,4 százalék), valamint a rubellel szemben is 10,7 százalékkal javított, ez a devizapár a magyar tőzsdei kibocsátók közül a Richter Gedeonnak a legfontosabb, számukra a rubel-forint idei mozgása kifejezetten előnytelen.

Aki pedig Törökországba készül, jobban járt, ha várt három hónapot a líravásárlásokkal: most 8,5 százalékkal olcsóbban teheti meg, mint az év elején.

Fotó: Bloomberg

A magyar deviza idei teljesítménye nem meglepő, még azok után sem, hogy tavaly inkább a gyengélkedésről szóltak a hírek: a mélypont, illetve a csúcs 434-nél volt az euró-forint keresztárfolyamban (azóta csaknem 13 százalékkal, azaz 56 forinttal javított a hazai fizetőeszköz).

A hullámvasút semmi ahhoz képest, amit a forinttal műveltek az idén Egészen széles sávban mozgott idén a forint árfolyama, a legerősebb és a leggyengébb szint között 80 forintnyi az eltérés. 430 felett már joggal lehetett pánikolni, az október azonban határozott lépéseket hozott, onnan nagyot mentett a hazai deviza, egészen 400-ig erősödött vissza.

A forint távolodásához a 400-as lélektani szintről kellett a látványos kamatelőny is, ami a befektetőket és a spekulánsokat is a forint piacára hozza. A Magyar Nemzeti Bank egynapos betéti kamata 18 százalék, míg az alapkamat 13. Ehhez képest a régió meghatározó devizáinak tartásával nagyságrendekkel alacsonyabb hozam realizálható: Prága 7 százalékon tartja az irányadó rátát, Varsó 6,75-on. A magyar fizetőeszköz a térség versenytársait is képes volt megverni:

a forint 2,35 százalékot erősödött a cseh korona és 4,5-et a zlotyval szemben.

Mi mozgatja most a forintot?

Az euró-forint az elmúlt napokban egy viszonylag szűk sávban mozog, a 379–381 közötti kisebb kilengésekkel járó ingadozás jellemző. Az OTP Global Markets elemzői hétfőn azt emelték ki, hogy a javuló globális kockázatvállalási hajlandóság mellett a forintot az MNB márciusi kamatmeghatározó ülését követő, az infláció elleni küzdelem mellett elkötelezett hangvételű közleménye is segítette, amely a 18 százalékos irányadó kamatszint további fenntartását vetítette előre.

A 380-as szint visszatesztelésével egyébként a tengerentúli bankproblémák előtti árfolyamot sikerült ismét elérnie a forintnak.

A magyar deviza szempontjából a legfontosabb a forintkamatszint, amelyben a magas inflációs környezetben aligha várható változás – vélik a KBC elemzői –, ez pedig támaszt nyújthat a forintnak. A további erősödést egy fontos technikai szint gátolhatja, a 100 hetes mozgóátlag már többször megakadályozta, hogy lendületet vegyen a hazai fizetőeszköz. Ha sikerülne az áttörés, megközelíthetné az euró-forint kurzusa a 370-es szintet – a Raiffeisen Bank prognózisa szerint.