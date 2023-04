Már tavaly decemberben is azt tervezte a FedEx, hogy kiadáscsökkentéssel áramvonalasítja az operációt. Sőt, már tavaly ősszel is. Most úgy tűnik, valóban komoly átalakításra szánta el magát az amerikai szállítmányozó. A legújabb hírek szerint, egyetlen vállalkozásba egyesítik, az eddig különálló, Express és Ground üzletágat. Ami azért feltűnő, mert a kettős működési struktúrát még az alapító Fred Smith találta ki a múlt század hetvenes éveiben. A modell azon alapult, hogy a prémium expressz üzletágat, amely gyakran repülőgépeket használ, s a kevésbé költséges földi üzletágat külön hálózatként működtette, annak biztosítása érdekében, hogy az időérzékeny éjszakai csomagok időben megérkezzenek. Raj Subramaniam vezérigazgató most azt mondja: a változtatások célja, hogy egyszerűsítsék az ügyfelekkel való interakciót és felgyorsítsák a költségcsökkentés folyamatát. A csomagküldő óriáscég így jobban tud alkalmazkodni az e-kereskedelem által vezérelt piachoz. A hírre a FedEx részvényei már az amerikai nyitás előtti kereskedésben 2,2 százalékot emelkedtek, majd a tőzsdeharang után még 3,3 százalékot.

Fotó: Sutterstock

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy

D. E. Shaw aktivista befektető, aki két főt delegált az igazgatóságba, már tavaly nyomást gyakorolt a FedExre, hogy változtasson üzleti politikáján.

Tavaly májusban a vállalatnak 412 770 amerikai alkalmazottja volt, s ez a létszám május végére várhatóan 25 ezer fővel csökken. A vezérigazgató szerint, az átalakításokat az alapító is támogatja.

Az e-kereskedelmi szállítmányok arányának növekedése és a csomagok házhoz szállításával kapcsolatos költségek arra késztették a vállalatot, hogy a duplikációk elkerülése érdekében közelebb hozza egymáshoz az üzletágakat. Kizárva azt a lehetőséget, hogy a két üzletág teherautói ugyanabban körzetben mozogjanak, többletköltséget termelve.

Az új struktúra hasonlít a FedEx riválisa, a United Parcel Service modelljére. A FedEx arra számít, hogy az átszervezés jövő nyárra befejeződik.

A FedEx azt is közölte, hogy

éves osztalékrátáját 10 százalékkal, azaz 44 centtel, részvényenként 5,04 dollárra emeli.

A FedEx részvényei az elmúlt 12 hónapban 10 százalékot emelkedtek, miközben a széles piacot leképező S&P 500 9,6 százalékot esett.