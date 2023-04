A monetáris fordulatok küszöbén érdemes hosszítani a kötvényportfóliók futamidején, igaz ez a hazai állampapírokra is hiszen több a zöld államkötvények több futamidőn is a névértékük 55 százalékán forognak.

Fotó: Ground Picture

Szép hozammal kecsegtetnek a diszkontkincstárjegyek is, az idei, illetve a jövő év elején kifutó papírok 14-14,2 százalékot hozhatnak a befektetőknek – hívta fel a figyelmet Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbankára. A szakértő szerint az európai és a régiós piacokon is érdemes szétnézni, az osztrák, a francia vagy a román kötvények is igen attraktívakká váltak, ráadásul ha hinni lehet az elemzői várakozásoknak az euró várt térnyerése a dollárral szemben még az árfolyamnyereséget is termelhet. A dollár alapú befektetéseknél nem árt figyelembe venni, hogy az év végével kifut a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, ami jelentős adóval terhelheti meg a portfóliónkat. Ennek ellenére sem kell lemondaniuk a magyaroknak a dolláros befektetésekről, ugyanis a dollárban denominált, de nem amerikai kibocsátású értékpapírokra ba történő befektetés esetén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény hatálya után sem emelkednek a hazai ügyfelek adóterhei. A vállalati kötvények esetén kissé fordított a helyzet, inkább a rövid, közép lejáratokon érdemes keresgélni. Az elmúlt egy-két hónapban a magyar vállalati kötvénypiacon is megnőtt a likviditás, bár szűk a kínálat, lehet találni értékes, akár euróban denominált papírokat -tette hozzá a szakértő.