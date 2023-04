Az Európai Unió útjain közlekedő, belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik csupán 10 százaléka fog megfelelni az Euro 7 emissziós normának 2035-ben – derül ki az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) közleményéből. A kibocsátási szabályok az új belső égésű motoros személygépkocsik értékesítésére vonatkoznak az EU-ban, várhatóan 2026-2027 környékétől.

Fotó: Getty Images

Az ACEA szerint az Euro 7 norma minimális környezetvédelmi előnyökkel jár, viszont pénzügyi nyomást gyakorolna a magas energiaköltségekkel és az inflációval küzdő európai fogyasztókra: egy jármű akár 2 ezer euróval is drágább lehetne. A szervezet közölte: az intézkedés a cégeknek is hátrányos lenne, mivel kevesebb beruházást tudnának fordítani a kibocsátásmentes technológiákba. Az ACEA arra is felhívja a figyelmet, hogy egy nemrégiben készült tanulmány becslése szerint az Euro 7 életbe lépése a nitrogén-oxidok legfeljebb 4 százalékos mérséklődését fogja eredményezni.

Korábban a Volkswagen csoporthoz tartozó Skoda közölte: ha az Euro 7 emissziós normát a jelenlegi formájában hagyják jóvá akkor lénytelen lenne leállítani három modell – Fabia, Scala, Kamiq – gyártását, így elkerülhetetlen lenne egy üzem bezárása is. A vállalat szerinz ez közvetlenül 3 ezer ember munkahelyét érintené, de a beszállítókkal együtt 10 ezer állás forogna kockán.

Az európai autóipar több mint 12 millió embernek biztosít munkahelyet, egyben húzóágazat az öreg kontinens jó néhány országában. Az EU évente több mint 5,7 millió gépjárművet exportál, 79,5 milliárd eurós kereskedelmi többletet eredményezve az unió számára. Az EU személygépkocsi-exportjának legkiemelkedőbb célországa az Amerikai Egyesült Államok 20 százalékkal. Az USA-t az Egyesült Királyság és Kína követi.