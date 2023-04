Európában is megjelent az Amazon és az AliExpress kihívója

A kínai Pinduoduo tavaly szeptemberben kezdte meg terjeszkedését az Egyesült Államokban Temu nevű piacterével, most pedig több európai országban is megjelent. A cég későn lépett be a kínai internetes kiskereskedelmi piacra, ennek ellenére a világ egyik leggyorsabban növekvő technológiai vállalata lett.

1 órája | Szerző: Hornyák Szabolcs

1 órája | Szerző: Hornyák Szabolcs