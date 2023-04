Korábban hosszú évekig tartotta magát az olajpiacon az a vélemény, hogy ha 100 dollár fölé emelkedik a hordónkénti ár, akkor tömegesen piacra lépnek az amerikai palaolaj-termelők. Ehhez képest tavaly meg sem rezdültek a palaolaj-termelők, sőt, még Biden elnök felszólítására sem reagáltak. Amit részben a megmaradt részvényesek nyomásával magyaráztak az elemzők. A profitban úszó olajcégek két kézzel szórták az osztalékot, hogy megőrizzék befektetőiket. Másrészt az is kiderült, hogy korábban jelentősen túlbecsülték az elsődlegesen elérhető palaolajkészleteket. Mire elfogadta a piac az újabb peremfeltételeket, 80 dollár közeli árazás mellett az Exxon Mobil egy amerikai palaolaj cég felvásárlásában gondolkodik. Az 52 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú, texasi Pioneer Natural Resources vállalattal folytatnak előzetes tárgyalásokat. Ám a The Wall Street Journal értesülései szerint az Exxon szinte portyázik a Permi-medencében, s legalább még egy másik palacéget is megkörnyékezett.

Fotó: Getty Images

Az előzetes tárgyalások hírére a Pioneer árfolyama 208 dollárról 224 dollárra ugrott. Az biztos, hogy egy olajipari óriáscég texasi akvizíciója

erős szignálja lenne a palaforradalom újabb hullámának.

A palaolajipar egy évtizeden át rendkívül erős növekedést produkált, ám mára úgymond érett piaccá vált. A befektetők számára már nem olyan kecsegtetők az új fúrások, amiben az olajipar zöldülése is nagy szerepet játszik. Elemzők szerint ráférne az ágazatra egy komolyabb konszolidáció. Ahogy Neal Dingmann, a Truist Securities elemzője írta:

a piac most a palaolajipari fúziókra és vállalatfelvásárlásokra fogad.

Láthattunk egy nagy felvásárlási hullámot 2014 és 2019 között, amikor az akvizíciós üzletek értéke évi 90 milliárd dolláros átlagot mutatott. A világjárvány azonban jelentősen visszafogta ezt az iparágat is. Aztán 2020 és 2022 között évi 59 milliárd dollárnyi fúziós üzletet kötöttek. Ennek fényében a Pioneer felvásárlása nagyot dobna a piacon.

Új helyzetet teremtett tavaly az ukrajnai háború és az olaj- és gázárak szárnyalása. A FactSet szerint a tíz legnagyobb amerikai tőzsdén jegyzett palaolaj-vállalat tavaly együttesen több mint 70 milliárd dollár nyereséget ért el. Az Exxon profitja 55,7 milliárd dollár volt, a Chevroné 35,5 milliárd dollár.

Iparági elemzők szerint, az Exxon és a Chevron Nyugat-Texas és Új-Mexikó Permi-medencéjét preferálja. És ha a két nagy olajcég valamelyike felvásárolna egy nagyobb palaolaj-vállalatot, akkor az

spekulatív fellendülést hozna a Permi-medencében.

Persze nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a régi olajkutak alacsonyabb termelékenysége mellett az üzemeltetők a fúrási helyek csökkenő számával és a készletek apadásával is küzdenek. Erre lehet válasz az új mezők feltárása és a méretgazdaságosság.