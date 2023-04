Nagyot szólt az Apple újítása, a kiskereskedelemhez és marketinghez értő szakértők most azt találgatják, hogy a pay later szolgáltatás hogyan befolyásolja majd az emberek vásárlási szokásait, vagy akár még azt, hogyan gondolkodnak a fiatalok a pénzről. Az Apple célcsoportja a pay laterrel vélhetően a Z-generáció tagjai, akik imádnak költekezni, a pénzügyeik miatt pedig kevesebbet aggódnak. Miután sikeresen átvészelték a pandémia miatti lezárásokat, igyekeznek magukba szívni a YOLO (you only live once) életérzést, egyharmaduk pedig naponta egyszer vásárol online felületen. Az amerikai tizenévesek közel 90 százaléka iPhone-t használ és szinte társadalmi megbélyegzéssel jár, ha közülük valaki más márkát preferál, így nem csoda, hogy a piac sokat vár a társaság pénzügyi innovációjától, a rövid távú (hathetes) vásárlási kölcsönt kamatmentesen kínáló „vásárolj most, fizess később” szolgáltatástól.

Az év egyik legjobb részvénypiaci sztorija idén befektetni az Apple papírjaiba. Az év elejétől 27 százalékot emelkedett az árfolyam, a társaság aktuális piaci kapitalizációja már a 2600 milliárd dollárt közelíti, a leginkább figyelt értékeltségi mutató (előremutató P/E, azaz az árfolyam és a következő 4 negyedévre várt egy részvényre jutó profit hányadosa) kicsivel 25 felett áll, szóval az eredménytermelő képesség ismeretében bőven nincs szó túlértékeltségről. Az Apple felültelesíti a tengerentúli indexeket, még a 2023-ban remeklő, technológiai papírokkal teli Nasdaq 100-at is, amely 20 százalékkal áll magasabban, mint január elején.

Loyalty360 - Apple Introduces Pay Later Feature to Apple Pay https://t.co/ZDbIRxrAzo #customervalue #customersegmentation — Customer Devoted (@CustomerDevoted) April 5, 2023

De nem csak azzal magyarázható az Apple részvény felfutása, hogy az amerikai inflációs mutató szép fokozatosan jön le a csúcsról, a kötvénypiacon is inkább lefelé tartanak a hozamok, ez pedig általában támogatja a növekedési részvényeket. A részvény jelenleg a 165 dolláros tartományban tartózkodik, sztori pedig maradt az év hátralévő részére is, elég csak a beígért kevertvalóság-szemüvegre gondolni (bár a hétéves fejlesztési időszak nem megszokott az Appletól).

Ha piacra dobják, a befektetők legalább ízelítőt kapnak arról, hogyan képzelik a vállalat vezetői az Apple következő korszakát, amely az okostelefon és a PC éra után jönne. Ősszel pedig esedékes a következő generációs okostelefon, vélhetően iPhone 15 néven. Elemzők szerint azonban ezek a hírek már beárazódtak a részvény árfolyamába, rövid távra az amerikai kincstárjegyek attraktívabbnak tűnnek, az egyévessel most 4,5 százalék hozam érhető el.