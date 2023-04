A Mercedes-Benz pénteken 11–13 százalékra emelte a kisteherautó-részleg éves korrigált megtérülési kilátásait a korábbi 9–11 százalékról, s azt is közölte a társaság, hogy a személyautó-divízióban várhatóan eléri az árrés a 12–14 százalékot. Az idei első negyedévben 5,5 milliárd eurós bevételről számolt be a Mercedes. A személygépkocsi-részleg értékesítése 14,8 százalékos korrigált megtérülést ért el, ami meghaladja a várakozásokat, de elmarad a tavalyi 16,4 százalékos árréstől. A kisteherautók divíziója 15,6 százalékos korrigált megtérülési rátát mutatott a tavalyi 12,6 százalékhoz képest. Az értékesítés 3 százalékkal nőtt a csoporton belül, közel 503 ezer darabra, mivel az ellátási lánc szűk keresztmetszete tovább tágult.

Fotó: Bernd Weissbrod / AFP

A globális növekedés valószínűleg visszafogott marad, de az infláció valamelyest mérséklődött, az energiaárak kevésbé volatilisak, és erősödik a kereslet az Egyesült Államokban és Kínában

– közölte az autógyártó. Európában a kereslet bővülése lassabb, a rendelésállomány csak a következő hónapokban támogatja az eladásokat – fűzte hozzá.

A Mercedes már februárban erős profit warningot tett közzé. Arra figyelmeztetett, hogy

az idei évben alacsonyabb bevételre számít

még akkor is, ha az eladások stabilak maradnak, mivel magasak a költségek és erős az inflációs nyomás. Ennek ellenére a termékpaletta legfelső részének eladásai, amelyek már tavaly is ellensúlyozták a növekvő költségeket, az idei első negyedévben is támogatták a vállalatot. A csúcskategóriás eladások 18 százalékkal nőttek, míg a nagy teljesítményű AMG márka eladásai 44 százalékkal bővültek.

A csúcskategóriás autókra és a prémium-kisteherautókra összpontosítva válságállóbbak lettünk, így időt nyertünk a digitális és elektromos átalakulásunkra

– mondta Harald Wilhelm pénzügyi igazgató.

Ígéretes részvénynek tartja a Mercedes-Benz papírt a The Wall Street Journal Azt beszélik rovata. A részvény osztalékhozama közel 7 százalékos, s a nyereség hatszorosa alatt forog, szemben az alig valamivel jövedelmezőbb helyi rivális, a Porsche hússzoros mutatójával. Ha a Mercedes-Benz többé-kevésbé változatlan jövedelmezőséggel vészeli át a következő néhány évet – a járműpiac konszolidációját, az árháborúkat, a belső égésű motorokról az elektromos járművekre való átállást –, akkor sokkal magasabb értékeléssel jutalmazhatja a piac.

A mostani árszinten a Mercedes-Benz részvénye valószínűleg korszakos vételi lehetőséget kínál.

A befektetőket a Tesla árháborúja tarthatja vissza, de a Mercedes luxuskategóriája most olyan jól fut, hogy sokkal kisebb az EV-szegmensére nehezedő árnyomás.