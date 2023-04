A tavalyi első negyedévben elért extrém magas bevételeihez mérten az OMV energia- és vegyipari csoport forgalma ugyan mintegy harmadával, 10,9 milliárd euróra esett vissza, ám – amint Alfred Stern vezérigazgató kiemelte – a cég ennek ellenére minden idők második legerősebb első negyedévéről adott számot pénteken.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Meghaladta az 1,86 milliárd eurós várakozásokat az osztrák vállalat nagyjából ötödével, 2,1 milliárd euróra csökkenő tisztított üzemi eredménye is, és szintén jobb lett a vártnál a 31 százalékkal, 592 millió euróra zsugorodó nettó nyeresége is.

Integrált üzleti modellünk erejét mutatja, hogy ilyen eredményeket tudunk elérni még egy volatilis környezetben is

– mutatott rá Stern.

Az olaj- és vegyipari üzletágai mellett jelentős földgázdivízióval is rendelkező OMV több forrásból származó gázbeszerzését – megawattórára számolva – az idei prognózis szerint átlagosan 35 eurós áron biztosíthatja.

A téli gáztárolással kapcsolatban a vezérigazgató ismertette:

Épphogy megkezdtük a betárolást, és a tárolóink töltöttsége már 70 százalékos, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 15-20 százalékos mutatóval.

Stern azt is kifejtette, hogy az OMV óriási előrelépést tett tavaly a gázbeszerzés diverzifikálásában, így most már bármikor képesek ellátni vevőiket, még az orosz szállítások esetleges elmaradása esetén is.

Egyelőre azonban a Gazprom 100 százalékban teljesíti az Ausztriába irányuló szállítási szerződéseit, mi pedig átvesszük az orosz gázt, mert ez is segít megőrizni a gázárak a jelenlegi szintjét

– emelte ki a vezérigazgató.

Az OMV romániai leányvállalata, az OMV Petrom és a román Romgaz 50-50 százalékos tulajdonában álló fekete-tengeri Neptun-gázmező kitermeléséről a beruházási döntést várhatóan 2023 közepére hozzák meg, míg a termelés 2027 elején indulhat. Európa legnagyobb gázmezeje mintegy 50 milliárd köbméter gázmennyiséget rejt, ám az OMV főnöke azzal számol, hogy nagyjából 15 éven belül kimerül.

A cégcsoport összesen 3,8 milliárd eurós tőkeberuházást tervez 2023-ban, enyhén megemelve korábbi 3,7 milliárdos célkitűzését.

A tavalyi eredménye után 2,8 eurós csúcsosztalékot fizető OMV részvénykurzusa péntek délelőtt 0,8 százalékkal, 42 euróra süllyedt. A Refinitiv elemzői egyébként a papírt 55,5 eurós medián célárral ajánlják vételre.