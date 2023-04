Ha a számokat nézzük, akkor is jól sikerült a tavalyi év, de a legfontosabb, hogy a további növekedést alapoztuk meg 2022-ben

– kezdte éves jelentéséről szóló sajtótájékoztatóját a Gloster Nyrt. igazgatóságának elnöke. Szekeres Viktor szerint a társaság árbevétele tavaly éves alapon harmadával nőtt, 6,3 milliárd forintot tesz ki. Az EBITDA ötödével bővült, 940 milliót ért el. Szekeres a rendszeres árbevételek arányát (azaz nem egyes projekteken, hanem folyamatos szerződéseken alapuló bevételek) emelte ki, ez most a társaság bevételeinek kétharmadát jelenti. Emellett az árbevétel 32 százaléka az exportpiacokon képződik euróban, ami stabilitást jelent a forintárfolyam ingadozása miatt.

A társaság hivatalosan is megkezdte a tőzsde standard kategóriájába való átminősítési folyamatot,

amitől a forgalom és a likviditás növekedését várja a menedzsment. Az sem mellékes, hogy a standard kategória papírjait már nemzetközi befektetők is figyelik és vásárolhatják. Szekeres Viktor szerint ősszel jelenhet meg a papír a Standard kategória részvényei között.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

Szekeres változatlanul megvalósíthatónak tartja a 2025-ig szóló stratégiát.

A növekedés motorja a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág volt,

ami 2022-ben az összes bevétel csaknem 38 százalékát adta, így a társaság legfontosabb üzletága lett. Több fontos akvizíció is támogatta a növekedést, ezek közül a G-Plus Consulting GmbH-ban megszerzett 51 százalékos tulajdonrész a legmeghatározóbb, ugyanis a német társaság megszerezte Tier 1 minősítést, azaz közvetlen beszállítója az autóiparnak. Így tehát december óta a Gloster nemcsak alvállalkozóként, hanem közvetlenül is jelen van a német autóiparban, és gyártást támogató szoftvereket szállít a BMW-nek. A szektorról Szekeres Viktor azt mondta, a bajor autógyár összes gyártóbázisán Gloster szoftvereket használnak, így a majdan elkészülő debreceniben a nagytarcsai társaság is „jelen lesz”. Ugyanakkor a készülő akkumulátogyár csupán áttételesen adhat megrendelést a társaságnak, közvetlenül nem terveznek szerződni a CATL-lel.

Ugyanakkor

a kaput nem csukták be, újabb növekedési, felvásárlási lehetőségeket keresnek

– hangsúlyozta a cégvezető. Ezt az is támogathatja, hogy nemzetközi elemzések szerint 2030-ra az autószektor 59 milliárd eurót költhet szoftverfejlesztésre a mostani 26 milliárd után. Összességében a struktúraváltás, az elektromos autózás térnyerése gyorsítja ezt a folyamatot – összegzett Szekeres Viktor.

Jelentős létszámugrás

Nemcsak külföldön, hanem belföldön is terjeszkedett a csoport. Tavaly vásárolták meg az ff. Next fintech társaságot, 60 százalékos tulajdonrészt szereztek a pécsi székhelyű Lanoga Kft.-ben, ami egy magánegészségügyi informatikai társaság, így ennek segítségével új piacokra tör be a Gloster. A társaság létszáma 56 százalékkal nőtt, elérte a 202 főt,

a bérköltség az összes kiadás 25 százalékát teszi ki a társaságnál.

Fals hangok az örömódában

Az árbevétel jelentősen nőtt, a létszám is ugrásszerűen bővült, a társaság menedzsmentjének kilátásai is kedvezők, ugyanakkor az adózott eredmény enyhén, 2 százalékkal csökkent. Ennek könyvelési-elszámolási oka van – mondta az igazgatóság elnöke. Miután egyelőre a társaság nem nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerint készíti az eredménykimutatását, a hazai előírások szerint az akvirált társaságok goodwilljét 10 év alatt le kell írniuk – ez csorbítja tehát a profitsort. Ugyanakkor jövőre az idei évi kimutatást már az IFRS szerint készítik, tehát ez a hatás megszűnik.

A fókusz a mesterséges intelligencia

„Mára kiderült, az informatika jövőjét a mesterséges intelligencia jelenti, mi is erre készülünk” – jelentette ki a Gloster vezetője. A cégnél már használnak MI-t az ajánlatok dokumentálásánál, a műszaki specifikációk elkészítésekor. Ugyanakkor most még minden anyagot szakemberek ellenőriznek – tehát egyelőre nem lehet vakon bízni a mesterséges intelligenciában, de már most is segíti az alkalmazottak munkáját.

Minden erre elköltött befektetés az adott éven belül megtérül, ez jól mutatja az MI jelentőségének növekedését. Implicit módon tehát már most is hozzájárul a Gloster eredményének növekedéséhez, ám hogy mikor válhat külön üzletággá, azt most képtelenség megmondani.

Olyan most az MI, mint amilyen a felhő volt egy évtizeddel ezelőtt

– összegzett Szekeres.

A befektetők nem fogadták jól a számokat, míg nyitáskor 1010 forintot kellett fizetni egy részvényért, délre 980 forintra csökkent a papír értéke, minimális forgalomban.