A mobiljátékokat készítő Ten Square Games közölte, hogy április végéig 25 százalékkal, 120 fővel csökkenti munkavállalói számát. A lengyel cég azt is közölte, hogy leállítja két okostelefonokra szánt játék, az Undead Clash és a Fishing Masters fejlesztését. A vállalat a két program elkaszálásával 25,7 millió zloty (több mint 2 milliárd forint) értékvesztést könyvel el.

Fotó: Fishing Clash Facebook

A Ten Square Games a kihívásokkal teli gazdasági környezetre és a mobiljátékok piacát érintő lassulásra hivatkozik. Maciej Zuzalek vezériggazgató elárulta, hogy a jövőben a Fishing Clash és a Hunting Clash játékok fejlesztésére összpontosítanak. A közép-európai cég az első féléves jelentésében fogja közölni az elbocsátásokért járó végkielégítések összegét, a játékok értékleírását pedig a második negyedéves mérlege tartalmazza majd – írja a Reuters. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az elmúlt két évhez képest tavaly kevesebb videójátékot vásároltak, ezért a kiadók költségcsökkentésekbe kezdtek.

Vagyis leépítéseket hajtanak végre és leállítanak fejlesztés alatt álló programokat.

A trend olyan óriásokat érint, mint az Ubisoft, az Electronic Arts és a Take-Two. Ehhez kapcsolódik, hogy tavaly történetében először zsugorodott a mobiljátékok piaca: a programokra fordított kiadások globálisan 5 százalékkal, 110 milliárd dollárra csökkentek. Az esést több dolog is magyarázza: a járványvédelmi intézkedések feloldása után az embereknek kevesebb idejük maradt a játékra, az infláció és a megélhetési költségek emelkedése miatt pedig kevesebb pénzt fordítanak szórakozásra. Ráadásul az alkalmazásboltok adatvédelmi intézkedései is nehezítik a fejlesztők munkáját.

A mobiljátékok az 1990-es évek óta léteznek, ekkor lett elérhető a Nokia készülékein a Snake. A szektor a kezdetek óta növekedett, 2012 után pedig dinamikusabban bővült, mivel a technológia fejlődése miatt egyre több és szebb program jelent meg az egyre többet tudó okostelefonokra, miközben ezek letöltése is rendkívül egyszerű lett az App Store, a Google Play és más alkalmazásboltoknak köszönhetően. A növekedési trend végül tavaly tört meg. A lassulás több híres stúdiót is utolért, például az Angry Birds játékokat birtokló Roviót felvásárolja a Sega, ezt a hírt ma reggel jelentették be.