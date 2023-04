Jócskán visszaestek a Wall Streeten dolgozó befektetési szakemberek éves bónuszai 2022-ben, mivel a romló gazdasági helyzet, a vállalatok profitabilitásának mérséklődése és az üzletkötések kisebb volumene is rányomta a bélyegét a bankok nyereségére.

Fotó: Getty Images

Tavaly 26 százalékkal, 176 ezer dollárra – aktuális árfolyamon 61,4 millió forintra – zsugorodott a New York-i bankárok átlagos éves prémiuma a szövetségi állam számvevőszékének éves jelentése szerint. A prémium ezzel visszaesett a pandémia előtti szintre. A 2021-es rekordév után még a mindenkori csúcsot jelentő 240 ezer dollárt fizettek alkalmazottaiknak a befektetési bankok.

A Wall Street-i készpénzes prémiumok csökkenésére lehetett számítani, mivel 2022-ben több tényező is nyomás alá helyezte az értékpapírpiac nyereségességét

– mondta Thomas DiNapoli, New York állam számvevőszékének elnöke.

A befektetési szolgáltatók nyeresége a jutalmaknál is markánsabban, 56 százalékkal zuhant a befektetési banki díjbevételek elapadása miatt. Ebben az elszálló infláció, az orosz–ukrán háború és a jegybanki kamatemelések is közrejátszottak.

Az összesített prémiumalap bő ötödével volt kisebb az előző évinél, a pénzügyi cégek 33,7 milliárd dollárt fordítottak dolgozóik jutalmazására. Ez a 2019-es nagy gazdasági világválság óta a legnagyobb ütemű visszaesés.

A „befektetésipar” fontos szerepet játszik New York állam és a metropolisz adóbevételeiben egyaránt, az állami adóbevételek 22 százaléka, New York város közterheinek pedig a 8 százaléka származik az ágazatból. A bónuszok visszavágása miatt a számvevőszék azzal számol, hogy a szövetségi államkasszába idén 457 millió dollárral kevesebbet fizetnek be a befektetési cégek dolgozói, a város adóbevételeihez pedig 208 millió dollárral kevesebbel járulnak majd hozzá.

A Wall Street tavaly 190,8 ezer embernek adott munkát, többet, mint az elmúlt két évtized során bármikor.