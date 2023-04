Egyelőre csak véletlenszerűen kiválasztott felhasználókkal, de végre elstartolt az Egyesült Államokban az Apple halasztott fizetési alkalmazása, az Apple Pay Later, amely vélhetőleg totálisan felforgatja a pénzügyi szolgáltatások piacát.

A BNPL, azaz a buy now, pay later (Vásárolj most, fizess később!) szolgáltatás bevezetését először tavaly júniusban jelentette be Tim Cook, az Apple vezérigazgatója, ám a sorozatos csúszások miatt csupán március 28-án startolt el az alkalmazás, és csak a következő hónapokban jelenik majd meg minden iOS 16.4-et, vagy iPadOS 16.4-et futtató eszközön a tengerentúlon.

Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a vásárlásért fizetendő vételárat négy egyenlő, kamatmentes részletre osszák fel, melyek közül az utolsó törlesztésére hat hetet kapnak.

Az Apple Pay Later tehát lényegében egyfajta kamatmentes kölcsönt biztosít, amellyel konkurenciát állít a bankoknak és a hasonló szolgáltatást már korábban beindító fintech vállalatoknak is, amilyen például a szintén amerikai PayPal vagy az Affirm.

A pénzügyi szakértők már most fújják a riadót, azt állítva, hogy a piacra érkező, egyre kedvezőbb fizetési alkalmazások mind nagyobb könnyelműségre csábítják a fogyasztókat.

Az amerikai pénzügyi fogyasztóvédelmi hivatal 2023 márciusában közzétett egy jelentést, amely szerint a BNPL-felhasználók nagyobb valószínűséggel halmoznak fel magas hitelkártya-tartozást, csúsznak egyéb hiteleikkel késedelembe, mint a többi fogyasztó. Sőt jellemzően még a hitelpontszámuk is alacsonyabb.

Az Apple Pay Later esetében, ha valaki például 500 dollárért szeretne venni valamit, a pénztárnál mindössze 125 dollárt vonnak le a számlájáról, majd a következő három 125 dolláros részlet kéthetente esedékes, tehát az utolsó részlet megfizetésére a vásárlás után hat héttel kerül sor.

Ez még azonban önmagában nem jelent újdonságot, hiszen négy részletben fizethető kamat- és költségmentes hitelt más BNPL-szolgáltatók is nyújtanak ügyfeleiknek, mint például a Klarna, az Afterpay vagy a Zip.

Ám az Apple még a részletekkel késedelembe eső felhasználóinak sem számít fel késedelmi kamatot vagy extra költséget, bár az ügyleti kamat – amelynek a mértékét Amerikában jogszabály állapítja meg – természetesen innentől kezdve terheli a számlájukat.

Brittany Davis, a Tennessee állambeli Memphisben tevékenykedő pénzügyi tanácsadó szerint a BNPL-alkalmazások ugyan kedvezőbbek, mint a magas kamatozású alternatívák, például a banki kölcsönök, de egyben aggódik is, mert a segítségükkel rekordsebességgel tűnik el a pénz az emberek zsebéből.

„A költekezés sebessége egyre gyorsul” – mondja Davis.

Van egy érdekes ellentmondás. Sok lehetőséget kínálnak ezek a cégek a költekezésre, de vajon milyen gyakran kapunk ugyanilyen lehetőséget a megtakarításaink megkönnyítésére?

– teszi fel a kérdést.

Nagyobb nehézségbe a szolgáltatás igénylése sem ütközik, a felhasználók

az Apple Pay Latert az Apple Walletben igényelhetik, ahol az elérhető kölcsönösszegek 50 és 1000 dollár között mozognak.

Bár az Apple nem szabott feltételül egy bizonyos minimális hitelpontszám-követelményt, az alkalmazás részeként egyfajta laza hitelellenőrzést végez, amely semmilyen módon nem befolyásolja az igénylő hitelpontszámát.

Az ellenőrzést amúgy nem maga az Apple, hanem pénzügyi leánya, az Apple Financing végzi, míg a szolgáltatáshoz a Mastercard és a Goldman Sachs is támogatást nyújt.

A jóváhagyást követően a felhasználók az Apple Pay Later segítségével fizethetnek, és a Wallet alkalmazásban megtekinthetik a közelgő fizetési határidőket. Az esedékesség napján automatikusan levonják az összeget a számláról.

Erik Nero New York-i pénzügyi szakértő szerint különösen kockázatos, ha egyszerre több BNPL-hitelt is felvesz valaki, lévén nehéz nyomon követni, hogy mikor érkeznek automatikus lehívások a bankszámlánkról, ami adott esetben folyószámla-túllépési díjhoz is vezethet.

Az Apple Pay Later vélhetőleg hatalmas sikert ér el a fogyasztók körében, ám azon is érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért éri meg a kereskedőknek, hogy állják a cechet, mert a BNPL-szolgáltatást valójában ez teszi lehetővé. Ahogy amúgy az Apple közölte is, azért hajlandók erre, mert cserében növekvő forgalomra számítanak.

Az Apple már be is jelentette, hogy minden olyan kereskedőnél, aki elfogadja az Apple Pay mobilos fizetést, halasztva is fizethetnek az amerikaiak.

Most már csak az a kérdés, mikor érkezik meg Európába az Apple új szolgáltatása. A cégtől származó információk szerint ennek időpontja még nem ismert, de az első lépéseket a brit piac meghódítására a londoni Credit Cudos fintech cég megvásárlásával már megtették.