Szerdán, piaczárás után tette közzé éves beszámolóját az Opus Global. A tavalyi év minden nehézsége ellenére igen magas adózott eredményt tudott elérni a cégcsoport, támaszkodva a stratégiai célkitűzésként megvalósuló négy iparági alappillérre. Az Opus csoport konszolidált mérlegfőösszege 1042,59 milliárd forint, üzemi eredménye (EBIT) 34,06 milliárd forint, az adózott eredmény pedig tavaly 22,23 milliárd forintot ért el. A cégcsoport a pénzügyi eredményekben úgy ért el növekedést 2022-ben, hogy a munkavállalók száma érdemben nem emelkedett, a 2021-es 4649 fővel szemben 2022 év végén 4665 fő dolgozott az Opus csoport eredményessége érdekében.

Fotó: Alexander Pohl

A csoport működési bevételéből az ipari termelés szegmens adja a legnagyobb részarányt, 39 százalékot, a mezőgazdaság és élelmiszeripar 26 százalékot, az energetika pedig 29 százalékot, míg a turizmus szegmens 6 százalékot képvisel. A vagyonkezelés bevétele elenyésző a csoport összes bevételéhez képest. A már ismert és

megkötött szerződésállomány alapján a jövőben is az ipari szegmens adja a csoport árbevételének és nyereségének legjelentősebb részét.

Tavaly a csoport összes működési költsége konszolidált szinten 501 260 457 ezer forint volt, ami a 2021. évhez képest 72 százalékos költségszint-emelkedés. A működési költségek növekménye azonban elmaradt a csoport működési bevételének gyarapodásától 2022-ben, ezért az üzemi szintű eredmény (EBIT) jócskán, 16 952 775 ezer forinttal javult.

A turizmus szegmensben a portfólió optimalizálása okán a Hunguest Hotels Zrt. még 2021. decemberében döntött a Balatontourist Camping Szolgáltató Kft., valamint a Balatontourist Füred Club Camping Szolgáltató Kft. beolvadás útján történő egyesüléséről, mellyel a gazdasági tevékenység racionalizálása és tetemes költségcsökkenés érhető el. A beolvadás 2022. április 30. napjával megvalósult.

Az építőipar válságállónak bizonyult,

a megrendelésállomány kiegyensúlyozottsága megmaradt 2022-ben is. Annak ellenére, hogy a logisztikai ütemezésben mind a projektteljesítéseknél, mind a beszállításoknál is érezhetők a késedelmek, a társaságok eredménytermelő képessége töretlen, likviditásuk szilárd és továbbra is stabil osztalékfizetői az Opus csoportnak. Magyarország meghatározó építőipari társaságai tartoznak a vállalatcsoport tulajdonába, amelyek kiemelkedő szaktudásukkal megkerülhetetlen szereplői az ágazatnak.

A vagyonkezelési szegmensbe tartozó SZ és K 2005. Ingatlanhasznosító Kft. végelszámolással, jogutód nélkül megszűnt, mert az SZ és K Kft. kizárólag a tulajdonában álló egri ingatlan vagyonkezelését végezte, évek óta kereste az ingatlan kedvező hasznosítási lehetőségeit, melynek eredményeként 2022-ben értékesítette az ingatlant. A szűk ingatlanportfólió leépítésének jegyében a szintén évek óta kihasználatlan abai üzemcsarnok is vevőre talált 2022-ben.

Az ukrajnai háború kitörése óta is folyamatosan egyeztetnek hazai karitatív szervezetekkel, s a Hunguest Hotels Zrt. aktív szerepet vállalva megnyitotta budapesti szállodáit a menekültek előtt, a háború kitörése óta közel ezer főnek biztosított szállást és napi többszöri étkezést térítésmentesen.

Sikernek könyvelte el a menedzsment, hogy 2023. februárjában

az Opus Global Nyrt. immár ötödik alkalommal kapott kiemelkedő hitelminősítést a német Scope független minősítő cégtől,

megerősítve a vállalat stabil BB minősítését. A kötvénykibocsátáshoz kötődően pedig ismételten BBB– minősítést kaptak, mely az MNB által elvárt befektetési szintnél négy fokozattal magasabb, és amely – a rating dokumentumban rögzítettek szerint – jól tükrözi az Opus erős pénzügyi kockázati profilját és a holdingtársaság megbízható költségfedezetét.