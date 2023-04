A radikálisan megváltozott üzleti környezetben is tovább növelte nyereségességét az OXO Technologies Holding – derül ki a társaság csütörtökön megjelent 2022-es tőzsdei beszámolójából.

Oszkó Péter alapító. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 263 millió forintos nyereség a társaságnak a jelentés kiadása napján számított csaknem 16,5 millió eurós piaci kapitalizációja arányában is pozitív pénzügyi tendenciákra utal – olvasható a társaság közleményében. A nyereséges gazdálkodás a befektetési portfólióból ebben az időszakban sikeresen végrehajtott exiteknek köszönhető, még úgy is, hogy a cég ezzel egyidejűleg a növekvő makrogazdasági kockázatokra tekintettel egyes kritikus befektetésein és követelésállományán a szükséges leírásokat is végrehajtotta.

Az elmúlt évben előkészített és végrehajtott új befektetések közül kettő emelhető ki. A Glosterben történt befektetés, illetve az Inventurio Zrt. kivásárlása összesen 2 millió eurós értékben történt meg, ezek már már rövid távon is jelentős értéknövekedést mutatnak. A befektetési tevékenység a következő időszakban is elsősorban a nyereségtermelésre képes, érett céltársaságokra fókuszál, aminek eredményeként a későbbi exitek mellett a társaság már egyes leányvállalataitól rendszeres osztalék- és menedzsmentdíj-fizetéssel is kalkulál.

Az is kiderül a beszámolóból, hogy a társaság az év első felében meglévő befektetési portfóliójából a Gravity R&D Zrt. részesedéseinek értékesítésével végrehajtotta első nagyobb értékű exitjét.

A hazai és kelet-közép-európai piacokon kiugró mértékben megemelkedett infláció és kamatkörnyezet okozta szűkülő forrásellátottságra tekintettel az OXO 2022 kezdetén megkezdte befektetői köre nemzetközi szereplőkkel való bővítését, és az első fél év végével mintegy 2 millió eurós összegben úgy hajtott végre újabb tőkeemelést, hogy annak forrása döntő részben németországi illetőségű magánbefektetőktől származott. Idén pedig a számviteli nyilvántartást átváltották IFRS-re.