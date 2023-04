Ragyogóan kezdte az idei esztendőt Elon Musk vállalata: a Tesla az első negyedévben rekordot jelentő 422 875 autót adott el, ez az előző negyedévhez viszonyítva 4, míg a tavalyi év elejéhez képest 36 százalékos növekedés.

Jól fut a szekér a Teslánál, de többet vár a piac Elon Musk cégétől

Fotó: VCG

A Tesla kiváló teljesítménye az elemzői várakozásokat is felülmúlta: a Bloomberg által megkérdezett szakemberek 421 ezer leszállított járművel számoltak, amit nem sokkal, de lenyomtak a cég számai.

A vállalat értékesítési sikere mögött a januárban bevezetett globális árcsökkentés figyelhető meg, amikor a Tesla világszerte húsz százalékkal vágta meg az autóinak az árát.

A Deepwater Asset Management vezetője, Gene Munster szerint az árcédulák megnyesése nélkül hatalmas bajban lenne a Tesla, mivel a globális gazdasági helyzet egyre romló kilátásai a vásárlók költekezési szokásait alapjában véve alakította át. A gyártási és értékesítési adatok felpörgetése sikerrel ment végbe a vállalatnál, de a tempó egyelőre nem ér fel ahhoz, amit Musk korábban vizionált.

A világ második leggazdagabb embere az idei évre kétmillió eladott autóra számít.

A visszafogott értékesítési felfutásért azonban nagy árat fizet a Tesla.

Az idei év elején meglépett, egyes esetekben húsz százalékra is rúgó árcsökkentés ugyanis még a Tesla piacvezető árrésének is megárthat, és egyes esetekben nem is hozta el a várt eredményt. A Model Y amerikai árát például 65 990 dollárról 54 990-re vágta meg a vállalat még január elején, a vele egy árkategóriába tartozó Model 3-mal közösen pedig 6 százalékos értékesítési növekedést ért el – a prémiumszegmensben szereplő autóik (Model X, Model S) iránti kereslet ugyanakkor a globális pénzügyi nehézségek térnyerésével párhuzamosan 38 százalékkal csökkent.

A Tesla emellett több kocsit gyártott le, mint amennyit eladott: a megnövelt berlini és texasi gyártási kapacitás nyomán a cég 440 808 autót állított össze, ami közel húszezer nyakukon maradt járművet feltételez.

A Barclays elemzői rámutattak: a cég a drasztikus árcsökkentéssel próbált meg versenyelőnyre szert tenni a kínai riválisokkal szemben, de mivel azok követték Musk példáját, a távol-keleti gyártók jöttek ki jobban az árversenyből.

A piacvezető kínai BYD a globális értékesítés 41 százalékát fedte le az első két hónapban, míg a Tesla mindössze 8 százalékos részesedést tudott elérni.

Az elemzők szerint ez akár további árvágásokat is kiválthat Muskékból, amire a Tesla háza táján, annak piacvezető árrése nyomán, még tér is van, igaz, a profit kárára.

Mély hullámvölgyön van túl a Tesla kurzusa

A Tesla részvényei az árcsökkentés bejelentése óta közel 92 százalékos emelkedést hoztak, a jelenlegi árfolyam ugyanakkor így is messze elmarad a vállalat 2021. novemberi csúcsárától.