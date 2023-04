Alig másfél hónappal a márciusi bankpánik kitörése után újból sokak hite kérdőjeleződhet meg az amerikai bankrendszerben: ismét a First Republic Bank (FRB) uralja a címlapokat, újra a bankmentés lehetséges forgatókönyveit pedzegeti a piac, és most sem lehet pontosan látni, hogyan is fog kifutni az egykor tündöklő középbank kálváriája.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

A First Republic elmúlt másfél hete maga volt a hullámvasút: tíz nappal ezelőtt jelentős raliba fogott a középbank részvényárfolyama, hat nap alatt 27 százalékos emelkedést okozva a kurzus számára. A teljes amerikai közép- és nagybanki szegmens örülhetett, mivel az első negyedéves jelentések, már amik akkorra már publikálásra kerültek, a bankok betétállományának stabilizálódásáról számoltak be.

Ennek megfelelően a hagyományos bankrendszerrel ellentétes irányú mozgását lassan bebetonozó bitcoin esésnek is indult, ugyanezen időszak alatt több mit tízszázalékos gödörbe kerülve.

A First Republic árfolyama a hetet pontban 16 dolláron indította, majd jött a feketeleves: a saját gyorsjelentésük.

A bank számadásából ugyanis kiderült: a betétesek az év első három hónapjában több mint százmilliárd dollárt vontak ki a bank kezelése alól. Azt, hogy egyáltalán fenn tudtak maradni, csak annak köszönhetik, hogy 11 amerikai nagybank harmincmilliárd dollárt helyezett náluk letétbe, illetve a Fed egy hetven milliárd dolláros hitelkeretet bocsátott a rendelkezésükre, hogy átmeneti likviditással vértezzék fel őket.

A bankrendszer stabilitásába vetett hit lassan tért vissza, de villámgyorsan párolgott el ismét: az FRB árfolyama a keddi zárásra 50, a szerdai kereskedés végére pedig már 64 százalékos mínuszba került, jelenleg 5,69 dolláron adják a papírokat.

Év eleje óta értékük közel 96 százalékát elvesztették a bank részvényei.

A bank helyzete mondhatni korántsem rózsás, a szituáció pedig mind az amerikai bankrendszerre, mind a Fedre ismét hatalmas nyomást helyez. Több megoldási javaslat is felkerült a napokban az asztalra, ezek egyike sem mondhatni ugyanakkor egészségesnek, sem pedig fenntarthatónak.

Az első forgatókönyvvel maga a First Repulic állt elő, az őket márciusban már egyszer kimentő bankokhoz fordulva: vegyék meg az FRB hiteleit, kötvényeit vagy akár eszközeit is, cserébe pedig az érintett termékeken túl részvényjegyeket (warrant for equity) is kapnának a bajba jutott banktól. Az FRB ezzel gyakorlatilag a többi bank érdekévé tenné saját túlélést is, igaz, a 11 nagybank már most is nyakig van az FRB gondjaiban:

ugyanis ha a First Republic bedől, a többi banknak áttételesen mindenképpen bele kell majd fizetnie a betétesek kimentésébe, így már a jelenlegi helyzetben is azonosak az érdekek – az FRB túl kell éljen.

A gyakorlatilag határidős ügyletként is felfogható részvényjegyek ugyanakkor a jövőben felhígíthatnák a részvényállományt, ami ismételt leértékelődéshez vezetne, így ez a megoldás nem tűnik kifejezetten jónak.

A pénzpiacokon is jön a zombiapokalipszis Zombivállalatoknak általában azokat a kvázi versenyképtelen vállalkozásokat nevezzük, amelyek felhalmozott adósságuknak csak a kamatát tudják törleszteni, ezzel a csődöt ugyan elkerülik, de a tőkét már nem képesek visszafizetni. A pénzügyi jelentésekben ez a kamatfedezeti arány (interest coverage ratio) egy alatti értékével mutatható ki, amelynek definíció szerint három évig fent is kell állnia, hogy zombinak lehessen ítélni az adott céget.

Az FRB egy olyan ötlettel is előállt, miszerint a bankok a náluk letétbe helyezett 30 milliárd dollárjukat részvényekké alakíthatnák – ez azonban ismét nem oldaná meg a problémát, legfeljebb más címszó alá helyezné a veszteségeket a bank bedőlésekor. A 11 nagybank ezenfelül inkább a betétformát preferálja – a betéteseket ugyanis minden bizonnyal ismét kimenti majd a Fed, pontosabban az FDIC (Federal Deposit Insurance Corp), míg a részvényeseket nem, így a veszteségminimalizálás is a betétek mellett szól.

A nyertes megoldás így minden bizonnyal egy olyan lesz, amit mindenki elkerülne, ha csak lehet: a szövetségi gondnokság.

Ebben a forgatókönyvben az FDIC átveszi a bank irányítását, lenullázza a részvényeseket, lecseréli a bank menedzsmentjét és részben vagy teljes egészében kárpótolja a betéteseket – azon, hogy ez utóbbi milyen formában valósul meg, az FRB-t kimentő hitelintézetek számára rengeteg fog múlni.

Az FDIC ugyanis a márciusi bankmentések során egy olyan eszközhöz nyúlt, ami a 250 ezer dollár feletti betéteseket is kárpótolta: dönthet azonban úgy is, hogy csak az ezen érték alatti ügyfélpénzeket téríti vissza, hiszen hivatalosan csak eddig terjed a biztosítás köre. A kicsinyeskedésnek azonban hatalmas ára lehet: ha a kisbankok mellett eddig kitartó betétesek azt látják, hogy pénzük csak egy része van biztonságban, villámgyorsan elkezdhetnek a nagybankok felé özönleni számláikkal egy újabb likviditási válságot okozva ezzel, és gyakorlatilag felszámolva a teljes kisbanki szektort az Egyesült Államokban.