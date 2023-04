Meglepte a piacot a General Motors: az Egyesült Államok legnagyobb autógyártója ugyanis fokozatosan kivonja az elektromos autóiból az Apple CarPlay és az Android Auto rendszereket, így hamarosan eltűnik a GM műszerfalakról az Apple ikon, a továbbiakban a Google és a GM közös fejlesztésű Infotainment rendszerét építik be a járművekbe. A Google részéről kisebb a meglepetés, a cég ugyanis más területeken is érezteti technológiai fölényét. Épp a napokban jelezték, hogy a mesterséges intelligencia betanítására és telepítésére használt szuperszámítógépük gyorsabb és takarékosabb, mint a piacot uraló Nvidia berendezése. Bár az Apple számára a GM lépése komoly veszteséget jelenthet, hiszen a Chevrolet jelenleg több modellt kínál az alkalmazásával, mint bármely más márka. De ez a részvényárfolyamon egyelőre nem tükröződik, mert a piac számára most sokkal érdekesebb az Apple Pay Later alkalmazás "árnyékbank" funkciója.

Fotó: Brandon Bell

A General Motors és a Google közötti partnerség állítólag 2019-re nyúlik vissza. Az autógyártó a korábbinál integráltabb járműrendszereket akart építeni, hogy több adatot szerezzen

az emberek szokásairól, s hogy a sofőrök miként vezetik az autókat.

A változás kapcsán Mike Himche, a GM digitális pilótafülke élményért felelős ügyvezető igazgatója, úgy fogalmazott:

Új vezetéstámogató funkciókat tervezünk, amelyek szorosabban kapcsolódnak a navigációhoz, s ezek nem függhetnek attól, hogy a vezetőnek milyen mobiltelefonja van.

Az új rendszerrel a vásárlók nyolc évre megkapják a Google Térképet és a Google Asszisztenst, mindenféle többletköltség nélkül. Ugyanakkor

a GM azt tervezi, hogy továbbra is kínálja az Apple CarPlay rendszert a belső égésű modelljeiben,

s lehetővé teszi a Bluetooth-kapcsolatot az iPhone és a jármű között. Ami azt jelenti, hogy bár a 2024-es elektromos modellekben már nem lesz Apple CarPlay, de a vezetők továbbra is kezdeményezhetnek hívásokat és hallgathatnak zenét az iPhone készülékeikkel.

Korai lenne még temetni az Apple CarPlay rendszerét, a piac várja az új frissítéseket, s valószínű, hogy a General Motorson túl is van élet az Apple számára.