Továbbra is felülteljesít a hazai részvénypiac. Kedden délelőtt fél százalékkal kapaszkodott feljebb a német DAX index, miközben a pesti tőzsde vezető indexe 0,84 százalékot grádicsolt felfelé. A BUX 44 204 pontnál hallgatta a déli harangszót, amikor már az OTP is 10 ezer forint felett járt. Az OTP jegyzése délelőtt áttörte a 30 napos mozgóátlagot 10 015 forintnál, majd egyszer vissza is tesztelte, s délig 10 085 forintig emelkedett.

Fotó: Török János / Délmagyarország

Izgalmas szintekkel birkózik a Richter.

A gyógyszergyártó árfolyama ismét a 200 napos mozgóátlagot próbálja áttörni

8 ezer forintnál, s ha sikerülne, akkor 8227 forintig nyílna tere az emelkedésnek. Délben félszázalékos emelkedéssel, 7980 forintnál járt a Richter.

Szűk sávba szorult a Mol

2681 és 2735 forint között. Délben halovány pluszban, 2722 forintnál járt a jegyzés.

A Magyar Telekom közel 1 százalékot emelkedett délelőtt, és 419 forintig jutott az árfolyam. A következő ellenállás 425 forint alatt húzódik.

Továbbra is erős a forint, de hétfőn még nem tudta letörni az euró-forint jegyzés a 372-es szintet. Annak ellenére sem, hogy hétfőn hosszú ideig a 371,8 és 372 között húzódó, rendkívül fontos támasz alatt mozgott a jegyzés.

Kedden délelőtt újabb nekirugaszkodást láthattunk.

Délben 371,69 közelében mozgott az euró-forint. Kérdés, mit hoz a tőzsdezárás. A támasz szignifikáns letörése esetén 366,30-ig nyílna tere a forinterősödésnek.