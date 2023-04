Taylor Swift nem véletlenül maradt ki az FTX-et reklámozó hírességek sorából a csődbe ment kriptotőzsdét népszerűsítő sztárok ellen indított csoportos per ügyvédje szerint. Adam Moskowitz, aki a The Scoop nevet viselő podcastban vitatta meg az ügy részleteit, elmondta, hogy ötmilliárd dollárt szeretnének a felperesek a csalárd módon működő tőzsde népszerűsítőitől, akik között Shaquille O’Neal, Tom Brady vagy épp a humorista Larry David is megtalálható.

Fotó: AFP

Az ügyvéd szerint a reklámokat forgató sztárok nem jártak el kellő gondossággal, ellentétben Taylor Swifttel, aki végül nem állt kötélnek, noha

a hírek szerint az FTX százmillió dollárt is hajlandó lett volna fizetni.

Azonban arra nem tudott válaszolni Sam Bankman-Fried vállalata, hogy vajon nem regisztráció nélkül kínálnak-e értékpapírokat (illegálisan). Moskowitz szerint ezt a kérdést egyedül az énekesnő – akinek az apja a Merrill Lynchél is dolgozott – tette fel.

A digitális eszközök rajongói ragaszkodnak hozzá, hogy a kriptók nem számítanak értékpapírnak, mint a részvények vagy épp a kötvények és más befektetési termékek, ezért a szabályoknak sem kell megfelelniük. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) azonban egyre határozottabb lépésekkel közli az ellenvéleményét. Az FTX bukása után indított keresetében a SEC többek között a tőzsde saját kriptozsetonját, azt FTT-t is értékpapírnak nevezte és

A Moskowitz által indított eljárás is regisztráció nélküli értékpapírok promotálásával vádolja a hírességeket, és szeretné, ha ügyfelei kárát megtérítenék. A kereset szerint a sztárok gyakorlatilag egy piramisjátékot reklámoztak – írja az Insider.