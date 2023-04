Az FTX és a Binance először mint offshore vállalatok igyekeztek meghódítani a kriptók világát, és csak később döntöttek úgy, hogy külön kriptotőzsdét hoznak létre az amerikai felhasználók számára, míg a Coinbase a jelek szerint fordított utat járhat be, és hamarosan megnyithatja saját offshore tőzsdéjét.

Fotó: AFP

A kriptotőzsde szerdán jelentette be, hogy megszerezte a bermudai hatóságok jóváhagyását, így hamarosan elindíthatja az ottani vállalkozását, mely többek között a származtatott termékek kereskedelmét is lehetővé teszi. A kriptopiacon jelentős szerepet játszó és a forgalom nagyját biztosító úgynevezett folytonos határidős ügyletek ugyanis nem legálisak az Egyesült Államokban, így azok kereskedelmét különböző adóparadicsomokban bejegyzett piacokon bonyolítják.

Az amerikai piacokon ezért leginkább csak az azonnali ügyletekre van lehetőség, de az elmúlt hónapokban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) egyre határozottabban képviseli azt az álláspontot, hogy a legtöbb kriptoeszköz gyakorlatilag értékpapír, így szinte az összes amerikai kriptotőzsde szabálytalanul működik az országban, beleértve a tőzsdén is jegyzett Coinbase-t is, amivel szemben eljárást is indítottak.

A Winklevoss-testvérek kriptotőzsdéje, a Gemini az utóbbi időben ugyancsak összeakasztotta a bajszát az SEC-vel, és péntek este bejelentette, hogy Gemini Foundation néven az Egyesült Államokon kívüli platformot indít, mely szintén származtatott termékek kereskedelmét teszi majd lehetővé – jelenti a Coinbase.

Ugyanakkor az elmúlt évek szabályozói magatartása alapján a legnagyobb kriptodevizák, így a bitcoin és az ether árupiaci terméknek minősül. Ez különösen az utóbbi esetén érthető nehezen, hiszen az ether megfelel a hagyományos értékpapír-definíciónak, a Howey-tesztnek. Ráadásul

azóta, hogy az ether változtatott az új zsetonok létrehozási módszerén, és már nem egy megfelelő hashfüggvényre kell elképesztő energiahasználat mellett rábukkanni, hanem a letétbe helyezett kriptók biztosítják a blokklánc biztonságát „osztalékért” vagy „kamatért” cserébe, a második legnagyobb kripto még inkább értékpapírnak tűnik.

Kedden a kongresszus előtt az SEC élén álló Gary Gensler kitért azon kérdések elől, amelyek arra vonatkoztak, hogy az ether értékpapírnak számít-e, azonban a hatósági fellépés szerint a legtöbb digitális eszköz kapcsán egyértelműbb a szabályozó álláspontja. Taylor Swift végül azért nem kötött szponzori szerződést az FTX-szel, mert megkérdezte, hogy a csődbe ment vállalat vajon nem regisztráció nélküli értékpapírokat árul-e.

A Coinbase-hez közeli források szerint a szerdai bejelentést akár már a jövő héten követheti a kriptotőzsde Bermudán elinduló piaca, amely származtatott termékeket is kínálhat – tudta meg a Fortune magazin. A cég vezérigazgatója, Brian Armstrong a héten arról is beszélt a londoni FinTech week rendezvényén, hogy felmerült annak a lehetősége is, hogy a kriptotőzsde elköltözik az Egyesült Államokból a világos szabályok hiánya miatt. A cégvezető a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy

a bíróság előtt dőlhet el a Coinbase és az SEC vitája.

Az ugyanakkor egyáltalán nem világos, hogy Armstrong valóban bízik-e a sikerben, hiszen márciusban közel 90 ezer részvényt adott el, mintegy 5,8 millió dollárért, amit áprilisban további 1,8 milliós értékesítés követett, miután az idén a tavalyi óriási árfolyamesés után a vállalat részvényei közel az év eleji érték duplájáig emelkedtek. A Coinbase 2021-ben 342 dolláros árfolyam mellett debütált a tőzsdén, és az idei duplázás ellenére most 60 és 70 dollár közötti szinten cserélnek gazdát a cég papírjai.