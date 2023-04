Egy New Yorkban található befektetési bank, a H. C. Wainwright elemzői elérkezettnek látták az időt, hogy kijelentsék: véget ért a kriptotél, és ebből a részvénykereskedők és a kriptobefektetők egyaránt könnyen hasznot húzhatnak.

Fotó: Shutterstock

A New York-i befektetési bankárok szerint az általuk kriptotavasznak nevezett időszakból a részvénypiac szerelmesei a Coinbase kriptotőzsde részvényeivel tudnak könnyen hasznot húzni: az elemzők a cég papírjait tekintve vételi ajánlatot fogalmaztak meg,

illetve 75 dolláros célárat szabtak meg a Coinbase részvényeire, közel 40 százalékos ralit valószínűsítve ezzel.

A szakértők szerint a kriptotőzsde biztos háttere és magas fokú ismertsége miatt egyedülállóan jó helyzetben van ahhoz, hogy a robbanásszerűen növekvő kritposzektor felfutásából profitálni tudjon, a kriptotavasz eljövetele pedig pontosan ezt fogja elhozni a befektetők számára.

Kiemelik: a Coinbase világszerte 110 millió valós és 8,3 aktív aktív felhasználóval rendelkezik, akik száznál is több országot képviselnek. A kriptotőzsde emellett 884 intézményi befektetőt is a sorai közt tudhat, amelyek között Cathie Wood ARK befektetési alapját is megtalálhatjuk 11,7 millió részvénnyel.

Alaposan meglátszik a Coinbase kurzusán a kriptotél

Az alternatív devizák piacának kitavaszodását az elemzők szerint a kriptoeszközök idei kiváló teljesítménye támasztja alá legjobban: a kriptoszektor devizáinak kurzusai az idén átlagosan 45 százalékos erősödésen mentek keresztül négy hónap leforgása alatt, amit a bitcoin árfolyamának 67 százalékos ralija kísért.

A legnagyobb kriptodeviza kurzusa az elemzők szerint belépett következő bikapiaci időszakába, ami a saját értéknövekedésén túl a teljes kriptoszegmens számára jó hírt szokott jelenteni: magasabb kriptopiaci kereskedési volument, jobb piaci lefedettséget és erőteljesebb intézményi elfogadottságot hozva a szektor számára.

Dinamikusan emelkedik a bitcoin, a történelmi csúcs ugyanakkor nagyon messze van még

A bitcoin kurzusa ugyanakkor a hét folyamán látványosan igazolta azoknak a befektetőknek a félelmeit, akik annak időnként kissé rapszodikus viselkedése miatt a teljes kriptoszegmenst megbízhatatlannak tartják:

a bitcoin árfolyama keddről szerdára csaknem 10 százalékot emelkedett, majd szerda délután mindössze két óra alatt 7 százalékot zuhant.

Az emelkedés mögött minden jel szerint azok a hírek állnak, amelyek szerint a bankpánik során alaposan megcibált First Repulic Bankot már a vele dolgozó bankárok is zombinak tekintik, továbbá a szebb napokat megélt, egykoron még Zuckerbergnek is hitelt folyósító hitelintézet hamarosan szövetségi gondnokság alá is kerülhet bizonytalan pénzügyi helyzete miatt.

A pénzpiacokon is jön a zombiapokalipszis Zombivállalatoknak általában azokat a kvázi versenyképtelen vállalkozásokat nevezzük, amelyek felhalmozott adósságuknak csak a kamatát tudják törleszteni, ezzel a csődöt ugyan elkerülik, de a tőkét már nem képesek visszafizetni. A pénzügyi jelentésekben ez a kamatfedezeti arány (interest coverage ratio) egy alatti értékével mutatható ki, amelynek definíció szerint három évig fent is kell állnia, hogy zombinak lehessen ítélni az adott céget.

A bitcoin kurzusával kapcsolatosan ugyanakkor a közép-hosszú távú elemzői konszenzus mindenképpen emelkedésről szól: a legnagyobb kriptovaluta bányászatáért járó blokkjutalmak ugyanis egy év múlva megfeleződnek, ezt követően a múltban rendre rekordárfolyamig menetelt a kurzus.