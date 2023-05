Robotzsaru érkezik New Yorkba Többféle robotot is bevet a bűn elleni harcban a New York-i rendőrség: a Times Square-en K5-ös egységek segítik a rendőrök munkáját, de a testület két robotkutyát is kap. Ez utóbbiakkal már 2021-ben is kísérletezett a város rendőrsége, de akkor a progresszív törvényhozók és jogvédő csoportok ellenkezése miatt felhagytak a próbálkozással. Azonban szintén 2021-ben polgármesterré választották a rendőri háttérrel érkező Eric Admasot.