A réz jelenlegi visszaesése átmeneti jellegű, mivel a zöldátállás témája az elkövetkező években továbbra is erős támogatást biztosít a nyersanyagnak, ugyanis az akkumulátorok, az elektromos motorok, a megújuló alapú energiatermelés és az energiatárolás fejlődésének kulcsfontosságú és elengedhetetlen nyersanyaga. Ez egyébként kihívás elé állítja az alacsonyabb minőséget termelő bányákat. A növekvő termelési költségek mellett a Covid-világjárvány előtt látott alacsony beruházási kedv hiánya az ESG, azaz a fenntartható befektetések fókuszba kerülésével köthető össze, ami csökkentette a bankok és befektetési alapok által biztosított finanszírozási összegeket.

Ezek olyan fejlemények, amelyek miatt a piac a következő években valószínűleg tartós alapanyaghiánnyal küzd majd, ami támogatja az árak emelkedését, és elengedhetetlen a bányavállalatok jövedelmezőségének szempontjából. Ebben a helyzetben a cégek inkább belefognak a többéves kitermelési projektekbe.

Rövid távon azonban kihívás a piacnak a vártnál gyengébb kereslet, amelyet most a shortosok próbálnak kihasználni.

A május 5-ig tartó hetet lefedő legfrissebb Commitment of Traders jelentés szerint a befektetési alapok által tartott réz nettó short pozíciók 49 százalékkal 15,7 ezer tételre ugrottak, ami kilenc hónapos csúcs.

A réz piacán kialakult negatív hangulat részben átterjedt az ezüstre is, de az arany esetében csak enyhe profitzárásokat láttunk a legutóbbi amerikai inflációs adat hatására.

A technikai kép alapján csökkenhet az ezüst ára, ugyanis a dupla csúcs alakzat egy nagyobb negatív korrekciót vetít előre. Ha letörné a 24,5 dolláros szintet, akár a 23 dolláros támaszt is letesztelheti.

Az arany árfolyama történelmi csúcsokat tesztel 2000 dollár felett, és továbbra is magasabb szintekre várjuk a dollár gyengülésének hatására, azonban ehhez a 2100 dolláros lélektani ellenállás áttörése szükséges. További támogató faktorok a geopolitika polarizációja, a tartós infláció, valamint egyes jegybankok dollártartalékának mérséklése is növeli a keresletet a sárga fém iránt.