Elemzést tett közzé a Wood a Graphisoft Park első negyedéves gyorsjelentéséről. Ebben kiemelik, hogy a társaság erőteljes negyedéves eredményeket közölt, az ingatlantársaságok működési cash flow-jának megragadására szolgáló, évesített FFO mutató 17 százalékkal bővült. A társaság portfóliójának hozama robusztus, a 8,4 eurós árfolyamon forgó részvény célára 12 havi horizonton 10,5 euró a Woodnál.

Az idei első negyedévben a bérleti díjak a sikeres indexálásnak köszönhetően emelkedtek, a foglaltság továbbra is magas, 97 százalékos, míg a hitelkamatok fixek maradtak. A portfólión 8 százalékos hozamot könyveltek el, ami már most is több mint 2,25 százalékkal magasabb, mint amit a Cushman & Wakefield (CW) jelentett a budapesti prémiumirodákra.

A Wood megerősítette pozitív véleményét.

Szerintük a Graphisoft Park folytathatja az adósság törlesztését, miközben továbbra is fizethet osztalékot, 5 százalék körüli hozammal. De

a lehetőségek közé sorolható az osztalék lényeges növelése

is, vagy a déli terület további fejlesztése, ami akár 20 ezer négyzetméterrel bővítheti a bérbe adható részt, organikus növekedést ígérve a Graphisoft Parknak. A szerdai kereskedésben a társaság részvényeinek árfolyama 3,5 százalékkal emelkedett.