A tőzsdéken még semmi sem utal a közelgő világégésre Az elemzők szerint van mitől tartani: ha nem lesz megegyezés az adósságplafonról, és jön az esés, akkor az ajtóstól ront majd a házba. A Wall Streeten ugyanis rámutattak: a legutóbbi, 2011-es adósságplafon-válság – amely az amerikai hitelminősítés leminősítését is magában hordozta – a részvénypiacokon 20 százalékos zuhanást idézett elő, most azonban még ennél is nagyobbak a lefelé mutató kockázatok.