Várható volt, hogy az amerikai betétbiztosítási alap (FDIC) még a hétfői piacnyitás előtt orvosolja a First Republic Bank baját. Az amerikai pénzintézetek tavaly év végi listáján eszközérték alapján a 14. helyen szerepelt a First, vagyis olyan jelentős regionális középbankról van szó, amely az egész pénzügyi rendszert megfertőzheti. A szabályozók hétfőn hajnalban lefoglalták a bankot, s megállapodás született, hogy a JPMorgan átveszi a First Republic 103,9 milliárd dolláros betétállományát, s megvásárolja 229,1 milliárd dollárnyi eszközeinek nagy részét. A megállapodás részeként az FDIC megosztja a veszteségeket a bankkal. Az ügynökség becslése szerint a biztosítási alapra 13 milliárd dollár esik.

Fotó: TT News Agency via AFP

A San Francisco-i székhelyű First Republic összeomlása,

az Egyesült Államok történetének második legnagyobb bankcsődje.

Az exkluzív ügyfeleket, köztük Zuckerberget kiszolgáló pénzintézetből, ahol a betétek jellemzően messze meghaladták az FDIC 250 ezer dolláros betétbiztosítási plafonját, 100 milliárd dollár betétet vontak ki márciusban, miután a Silicon Valley Bank (SVB) összeomlott. A bankot csak a Fed által biztosított 70 milliárd dolláros likviditás és a JPMorgan vezette bankcsoport 30 milliárd dolláros betéte mentette meg. Ám hamar kiderült, hogy

a betétes pánik lényegében kitakarította az ingyenpénzt a bankból.

Így olyan helyzet állt elő, hogy miközben a hitelállomány az első negyedévben 3,73 százalékot kamatozott, a Fednek és a likviditást nyújtó bankoknak 3–4,9 százalékot fizetett a First a hitelekért. Más szóval, amíg korábban a szinte ingyenpénzek kihelyezésén jól keresett, most a hozam már nem fedezi a drága forrásokat.

A First részvénye a márciusi bankpánik óta több mint 90 százalékot veszített az értékéből. A lefoglalás és az eladás hírére

a hétfői nyitás előtti kereskedésben 44 százalékot zuhant.

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy a valaha volt négy legnagyobb amerikai bankcsődből három az elmúlt két hónapban történt. A First Republic közvetlenül a Washington Mutual 2008-as összeomlása mögé került a sorban. A harmadik helyezett a Silicon Valley Bank, míg a negyedik a Signature Bank.

Hatottak a szabályozókra a politikai bírálatok.

Az SVB csődjének hétvégéjén ugyanis időzavarba került az FDIC , s mivel nem volt esélyük a hétfői ázsiai nyitásig lezárni az ügyletet, inkább a betéteseket mentették. Ezért aztán kaptak hideget-meleget a szenátusi meghallgatáson, ahol a törvényhozók azt mondták, hogy elaludtak a szabályozók.

Külön érdekessége a First felvásárlásának, hogy a JPMorgan vezére, Jamie Dimon korábban hallani sem akart a 2008-as stílusú bankmentésről. Mert már akkor is a bankházat vezette, s még jól emlékszik, hogy

évekig küszködtek a mérlegproblémákkal, miután 2008-ban megvásárolták a gyengélkedő Bear Stearnst,

majd átvették a Washington Mutual irányítását, azt követően, hogy a kormány lefoglalta.