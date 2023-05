Már szerdán kíméletlenül beadták az amerikai középbankok részvényeit, de ennél is feltűnőbb, hogy a PacWest Bancorp a zárás utáni kereskedésben még 52 százalékot zuhant, és 3 dollár alá került a februárban 30 dollár közelében jegyzett papír. A hangulatot az amerikai pénzintézetek tavaly decemberi listáján a 14. helyen álló First Republic Bank hétvégi lefoglalása rontotta. Ráadásul a JPMorgan vásárolta fel, amely a 2008-as bankmentéseket idézte. Komoly aggodalmakat váltott ki az is, hogy a legnagyobb hitelintézet még nagyobb lett, és szövetségi segédlettel került ki versenyjogi korlátokat. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a támadásokra azzal reagált, hogy a középbankok fúziója is megoldást jelenthet. Egy biztos, a lépéskényszer, hiszen az Egyesült Államok történetének négy legnagyobb bankcsődjéből három – First Republic, SVB, Signature – az elmúlt két hónapban történt.

Fotó: Getty Images

A Beverly Hills-i székhelyű Pacific Western Bank (PacWest) azért került célkeresztbe, mert kiszivárgott, hogy pénzügyi tanácsadók vizsgálják az eladás és a tőkeemelés lehetőségeit. Gondot jelent, hogy

nincs sorban állás a bajba került középbankokért.

A potenciális vevőknek ugyanis hatalmas nem realizált veszteségeket kell átvenniük. Ez abból keletkezett, hogy a pandémiás betét bo0m idején, amikor a hitelezés is pangott, jobb híján államkötvényekbe fektették a pénzt, ám ezeket a portfóliókat leértékelte a kamatemelési hullám. Amennyiben likviditási kényszerből lejárat előtt értékesítenék a kötvényeket, akkor jelentős veszteséget realizálnának.

A Pacific Western Bank az idei első negyedévről még nyereséget jelentett, és közölte, hogy a márciusi pánikroham után stabilizálódott a betétállomány. Ám továbbra is likviditásra szorult a bank, ezért

szóba került a hitelezési üzletág eladása,

hogy javuljon a pénzintézet mérlege. A PacWestnek 70 fiókja van, elsősorban Kaliforniában, és 44 milliárd dollár értékű a vagyona. Ezzel az 53. volt a tavaly decemberi pénzintézeti listán.

A legfrissebb hír, hogy a bank közölte:

potenciális partnerekkel és befektetőkkel tárgyalnak, és továbbra is értékelik az összes lehetőséget a részvényesi érték maximalizálása érdekében.

A középbankok sebezhetősége a 2008-as pénzügyi válságig vezethető vissza. Akkor a nagybankokat mentették, mert a csődjük az egész pénzügyi rendszert veszélyeztette volna. Ezzel

bebetonozták az amerikai pénzügyi rendszer két szintjét,

létrehozva egy biztonságos emeletet, és minden kockázatot az alsó szintbe falazva. Nem csak az a gond, hogy élesen elválik egymástól a biztonságos révbe juttatott nagybankok és a piaci hullámverésnek kitett többi pénzintézet csoportja. Tovább színezi a képet, hogy a kisbankokat 50 milliárd dolláros eszközérték alatt automatikus stressztesztekkel vizsgáztatja a felügyelet. Míg a 250 milliárd os eszközérték feletti nagybankok extra jelentésekre kényszerülnek, például a nem realizált kötvényveszteségeiket is nyilvánosságra kell hozniuk. Mivel a középbankok a legkisebb felügyeleti nyomás alatt működnek, ezért

a középbankokban a legkönnyebb csontvázakat rejtegeni a szekrényben,

és most ebben a szegmensben a legnagyobb a zűrzavar, mert a piacot váratlanul érte az eddig palástolt kötvényveszteség. A Fehér Ház szerint legalább húsz bank tartozik ebbe a problémás körbe.