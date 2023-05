Tavaly márciusban vette át a német állam a Gazprom Germania vagyonkezelését, amelyre 13 milliárd eurót költöttek, és a cégért is átfestették: a vállalat a Securing Energy for Europe (SEFE) nevet kapta. Később, szeptemberben államosították a legnagyobb gázimportőrt, az Unipert, amely az év első 9 hónapjában 39 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel. Az Uniper árfolyama az elmúlt egy évben 84 százalékot esett. Az Európai Unióban szokatlanul jelentős állami szerepvállalást, ami eddig nagyjából 26 milliárd adóeuróba került, komoly feltételekhez kötötték, így a SEFE és az Uniper igazgatósági tagjainak a fizetését is korlátozták. A cégek mégis kijátszották a bónuszplafont.

Fotó: AFP

A Reuters egyik forrása szerint, a SEFE 200 londoni kereskedője több száz millió dolláros bónuszt kapott, a középszintű kereskedők pedig fejenként 5-7 milliót. Más források is megerősítették, hogy a SEFE és az Uniper nagylelkűen osztogatja a bónuszokat a gázkereskedőknek.

A SEFE német részlege annyit közölt a hírügynökség megkeresésére, hogy alkalmazottai teljesítménye indokolta az ellátásbiztonsághoz való hozzájárulásuk díjazását.

Ezáltal a SEFE versenyképes marad a humánerőforrás-piacon, hogy a jövőben is földgázt és hidrogént vásárolhasson a német piacra

– írta a vállalat e-mailben, hozzátéve: a teljes személyi költség 2021-ben 330 millió euró volt.

A bónusz kérdés nem volt igazán elrejtve a közvélemény elől, hiszen a Wall Street Journal, már november azt írta, hogy

a Gazprom Germania államosításával a német adófizetők 300 millió euró bónuszt adtak a londoni irodában dolgozó kereskedőknek,

valamint állták annak a 70 korábbi Gazprom-alkalmazott fizetését, akiket Moszkva ukrajnai inváziója után Szentpétervárról Dubajba helyeztek át. Az Uniper is megerősítette, hogy tavaly bónuszokat fizetett a kereskedési részleg alkalmazottainak, de az előző évi szint alatti összeget, mondván,

az energiaiparban éles a verseny a kereskedőkért. A nulla bónusz nem lett volna helyénvaló.

Ennek kapcsán arról sem szabad elfeledkezni, hogy a pénzügyi világban a zéró bónusz udvarias felszólításnak számít a cégtől való távozásra.

A gázkereskedők megtartásért folyó verseny kiéleződött az elmúlt hónapokban. A francia alapítású, de szingapúri székhelyű rivális Trafigura például több milliárd dolláros éves nyereséget jelentett, és kifejezetten profitál a hatalmas áringadozásból. Márpedig a gázkereskedők javadalmazása általában a kereskedési könyvükön elért nyereség százalékos arányában történik.

Nem szokatlan, hogy egy jó gázkereskedő többet keres, mint a vezérigazgató.

A német gazdasági minisztérium, amely a SEFE tulajdonosi felügyelője, azzal védekezik, hogy az Európai Bizottság által meghatározott feltételek alapján díjazzák a kereskedőket, míg az Unipert felügyelő pénzügyminisztérium szerint ez a vállalatvezetés hatásköre.

A SEFE londoni székhelyű kereskedelmi részlege 830 alkalmazottat foglalkoztat, míg az Uniper globális kereskedelmi szegmensében ezernégyszázan dolgoznak.