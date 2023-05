Már megint meglepte a piacot Warren Buffett. A tőzsdeguru 39 milliárd dolláros tétet tett az olajiparra. Pedig mindenki azt gondolta, hogy örökre végzett a szektorral, miután 2008-ban nagyot bukott rajta, s 2014-ben is menekülnie kellett a veszteségek elől. Ráadásul éppen most? Amikor már az olajipari óriások is zöldre festik a cégért. Vajon mi olyan vonzó a 69 dolláros WTI-árazás idején? A tavalyi 130 dolláros csúcson érthető volt a lelkesedés. Talán Buffett úgy látja, hogy az energiaátállás elhúzódhat? Vagy mivel a termelők zöldülnek, a fosszilis üzemanyagok felértékelődnek?

Fotó: AFP

Emlékezetes, hogy Buffett 2008-ban tetemes részesedést szerzett a ConocoPhillips olajvállalatban. A jelzálogpiaci válság és a globális recesszió azonban bedöntötte a részvénypiacot, s a Berkshire Hathaway a legrosszabb évét zárta azóta, hogy Buffett átvette a céget, még a 60-as években. A következő években többször is befektettek az ExxonMobilba, de 2014-ben a teljes részesedést likvidálták. A 2015-ös közgyűlésen pedig azt mondta Buffett a részvényeseknek:

Nem nagyon vásárolunk többé olajrészvényeket.

Ezért lepett meg mindenkit, hogy tavaly tavasszal Buffett halmozni kezdte az Occidental Petroleum részvényeit. A vásárlást azt követően is folytatták, hogy az olajárak esni kezdtek. Ráadásul három egymást követő negyedéven át növelte részesedését a Chevronban is. A Berkshire így mindkét olajóriás legnagyobb részvényese lett, ami azzal járt, hogy az energiaszektor 14 százalékos súlyt kapott a részvényportfólióban, amire az ezredforduló óta nem volt példa.

Az Occidental részvényei mostanáig 5 százalékot emelkedtek azóta, hogy a Berkshire tavaly márciusban először hozta nyilvánosságra részesedését a társaságban. Míg a Chevron részvényei 1,8 százalékot süllyedtek azóta, hogy a Berkshire 2022 áprilisában bejelentette: jócskán megnöveli részesedését.

Lesz mit magyaráznia Buffettnek a Berkshire szombati közgyűlésén.

Annál is inkább, mivel a kaliforniai közalkalmazottak nyugdíjrendszere által vezetett részvényesi csoport határozati javaslatot terjesztett elő, amelyben felszólítják a társaságot, hogy értékelje és tegye közzé az éghajlatváltozásból és a tiszta energiára való áttérésből eredő kockázatokat.

Buffett eddig még nem magyarázta meg az újabb olajipari befektetéseit, de a Berkshire tevékenységét követő elemzők szerint a gurunak szilárd meggyőződése lehet, hogy

Amerika nem tud olyan gyorsan eltávolodni a piszkos olajtól,

ahogy azt szeretné. És a fosszilis üzemanyagokra még jó darabig elengedhetetlenül szükségük lesz a fejlett gazdaságoknak. Amiből a piacon maradó olajcégek profitálhatnak.