A magyar tőzsde is lendületet vehet a DAX rekord után A német tőzsde remek teljesítménye számunkra nem meglepetés, benne volt a pakliban a rekorddöntés - mondta a VG-nek Miró József, az Erste Befektetési Zrt. részvénypiaci stratégája. Az a várakozásuk is beigazolódott, hogy a német részvények közül kifejezetten a value papírok vezetik az emelkedést. Az elmúlt hetek dollárerősödése is segített a német részvénypiacot még attraktívabbá tenni, hiszen az amerikai tőke megindulhatott Európa felé, a tengerentúli befektetőknek erősödő dollár esetén olcsóbbá válnak az euróban jegyzett részvények. Miró József is osztja a véleményt, hogy a DAX menetelése ráirányítja a befektetői fókuszt az európai piacokra, köztük is a kifejezetten olcsó magyar, lengyel és cseh részvényekre. Úgy látja, a BÉT-en jegyzett papírok árfolyamát kifejezetten feltüzelné egy EU-magyar megállapodás a források lehívásáról, "nagyon erős lépés lenne, több mint katalizátor" - fogalmazott az Erste vezető elemzője.