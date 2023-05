A fiatalabb korosztálynak más igényei, bankolási szokásai vannak, kevésbé a személyes jelenlétet, mint inkább a digitális ügyintézési lehetőségeket keresik. Ezért folyamatosan kutatjuk a bankolás jövőjét, és nyitottak vagyunk az olyan innovációk irányában is, amelyek az ő elvárásaiknak is megfelelnek. Az egyetemi digitális banki kioszk vonzó, biztonságos környezetet nyújt a számlanyitáshoz, emellett az asszisztált ügyintézési folyamat hozzájárul pénzügyi tudatosságuk erősítéshez is. Célunk, hogy a jövőben további szolgáltatásokkal és termékekkel bővítsük az egyetemi digitális kioszkok funkcionalitását.