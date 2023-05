Aligha állítható Mukesh Ambani indiai üzletemberről, hogy nincs ki mind a négy kereke, pedig a jelek szerint ez valóban így van. Ázsia pillanatnyi állás szerint leggazdagabb embere ugyanis a három kerékre esküszik, pontosabban a triciklire. Annak is az elektronikus változatára, az erősebb formából.

A platós Altigreent a kátyúk sem zavarják, felfüggesztése és lengéscsillapítása állja a kihívásokat.

Fotó: Altigreen

A multimilliárdos töretlenül bízik az Altigreen Propulsion Labs Pvt Ltd. által gyártott, változatos célokra használható kisteherautókban, s ezért anyagi kockázatot is hajlandó volt vállalni. Az Indiában mindennapos látványnak számító háromkerekűeket gyártó Altigreen Ambani támogatásával most 85 millió dollár értékben tervez újabb tőkebevonást, hogy felpörgethesse az elektromos triciklik gyártását, és újabb modelleket fejleszthessen ki.

A 2013-ban alapított Altigreen évi 55 ezer darabos gyártókapacitással rendelkezik,

honlapján saját autóit „Gamechangerként” hirdeti, ami lehet marketingfogás, de az indiai valósághoz azért sok köze nincs, ahogy a 15 percen belüli teljes feltöltést ígérő szlogent is illik némi fenntartással kezelni. Az viszont igaz, hogy az Altigreen a kiskereskedelemben tökéletesen használható és elektronizált változatával piaci rést töm be. Az Ambani által felkarolt startup jelenlegi tőkebevonási körével a várakozások szerint

elérik a 350 millió dolláros becsült piaci értéket, innen pedig egyenes út vezet a mumbai tőzsdére.

A Bloomberg információi szerint lesznek, akik már most kiszállnak a vállalkozásból, de a többség marad, és részt vesz a feltőkésítésben, emellett új csatlakozókra is számítanak. Egyelőre a tőkeinjekció mértéke mellett még a feltételei sem tisztázottak teljeskörűen.

A kép csalóka, önvezető képességekkel még nem ruházták fel az Altigreent.

Fotó: Altigreen

Az Altigreen vezérigazgatója, Amitabh Saran csak annyit erősített meg az amerikai hírügynökségnek, hogy a pénzszerző próbálkozásuk folyamatban van, és reményeik szerint július végére be is folyik a remélt összeg a kasszájukba. A tavaly összeszedett, mintegy 36 millió dollárt már beforgatták a termelésbe, azt a kört a Sixth Sense Ventures vezette.

Hogy a hatodik érzékük megcsalta-e a tricikligyártásban fantáziát látó indiai befektetőket, az majd most derül ki. Tavaly az Ambani tulajdonában lévő Reliance New Energy mellett az Xponentia Capital Partners, a Momentum Venture Capital és az Accurant International is részt vett a feltőkésítési körben, mostani szerepvállalásukról egyelőre nem érkezett hír.