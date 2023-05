Megválik romániai kirendeltségétől az OTP Bank, amely a bukaresti sajtóhírekre reagálva kedden megerősítette eladási szándékát. A magyar tőkéjű pénzintézet kedden délután kibocsátott közleményében úgy fogalmaz: a bank szerves növekedését célzó stratégiájával párhuzamosan az OTP csoport úgy döntött, hogy kibővíti az OTP Bank Romániával kapcsolatos stratégiai lehetőségeit a piac felmérése útján, a bank lehetséges eladása érdekében.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP szerint ez a folyamat több hónapig eltarthat, és az árverés sikeressége függvényében

az adásvételi szerződést egy éven belül megköthetik.

Ez a lépés nem befolyásolja a jelenleg zajló banki műveleteket, beleértve a bank alkalmazottainak feladatait és napi tevékenységét, és az OTP Bank Románia értékesítési céljait sem

– szerepel a pénzintézet keddi közleményében.

Az eladási szándékról először a Ziarul Financiar cikkezett a nap folyamán, információi szerint a régió egyik legnagyobb bankjának számító OTP „diszkrét piackutatásba” fogott annak érdekében, hogy felmérje, mekkora érdeklődés mutatkozna romániai kirendeltsége iránt. A pénzügyi-gazdasági portál úgy tudja, a bank áruba bocsátását azzal indokolják, hogy nincs növekedési potenciál a romániai piacon az akvizíciók révén, emellett az OTP Bank Románia eladása mögött „aktuális geopolitikai kontextus” is húzódik.

A lap számításai szerint a pénzintézet 300 és 400 millió euró közötti összeget ér.

Az eladási szándék mögött az is húzódhat, hogy az OTP külföldi leánybankjai közül egyedül a romániai kirendeltség nem teljesített fényesen az elmúlt időszakban. Bencsik László vezérigazgató-helyettes az OTP csoport első negyedévi jelentését ismertető május 10-i, budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Magyarországon veszteséges lett az OTP Bank, a külföldi leánybankok teljesítményével azonban sikerült csoportszinten javítani az eredményt. „A külföldi leánybankok teljesítménye javult az első negyedévben, egyedül Romániában nem látszik érdemi növekmény” – számolt be az OTP illetékese, hozzátéve, Oroszország és Ukrajna is jövedelmező lett.

Falakba ütköztek az akvizíciós tervek

Az OTP a kétezres évek elején vetette meg a lábát a romániai piacon, felvásárolva a Robankot. A magyar központú pénzintézet a 2008-as gazdasági válságot követően megszerezte a Millennium Bank Romániát is. További terjeszkedési törekvését azonban a bukaresti hatóságok elgáncsolták:

a Román Nemzeti Bank (BNR) 2018-ban megakadályozta, hogy az OTP Bank Románia felvásárolja görög tulajdonosától a Banca Romaneascát.

Többek között ez játszhat szerepet abban, hogy Budapesten úgy látják, nincs növekedési potenciál a romániai pénzintézetben. Az OTP Bank Románia – 2,89 százalékos piaci részesedésével – a 9. helyet foglalja el aktívái alapján a romániai bankpiacon a BNR legfrissebb adatai szerint.

Lemaradás a csoporton belül

A pénzintézet nemrég tette közzé 2023 első negyedévének pénzügyi eredményeit, amelyből kiderül, hogy működési nyeresége elérte a 47 millió lejt (1 lej 75 forint), ez 37 százalékos növekedés az előző év azonos negyedévéhez képest. A romániai pénzintézet adózás utáni nyeresége 15 millió lej volt 2023 első három hónapjában, a mutatót az előző negyedévhez képest magasabb működési és kockázati költségek befolyásolták a bank szerint. Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója a mérleg kapcsán úgy vélekedett, hogy jó pénzügyi eredményeket értek el a bevételek és a működési jövedelmezőség növekedésével az előző évhez képest. Mindez szerinte megerősítette a bank pozícióját egy olyan időszakban, amikor egyes üzletágak bizonyos kihívásokat hordoznak.