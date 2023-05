Az MBH létrejöttével az OTP még jól is járhat Az újonnan létrejövő MBH bankkal kapcsolatban Csányi Sándor elnök-vezérigazgató elmondta: a banki fúzióval kapcsolatban a sajtó folyamatosan spekulál, de az OTP egymagában is sokkal nagyobb lesz, mint az új bank, és ez így is fog maradni. Ha az állami érintettség nem torzítja majd a szabad versenyt, akkor az összevonás még hasznos is lesz az OTP számára, mivel a három bank külön-külön szerinte sokkal erősebb volt, mint lesz egyben.