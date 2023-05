Erősen kezdte a napot a forint, az euróval szembeni jegyzés a 370-es szint alá is benézett, reggel 368,91 filléren is járt a devizapár. Egy rövid, tegnep délutáni kiugrástól eltekintve utoljára ilyen erős tavaly március végén volt a magyar fizetőeszköz, az ukrajnai háború első hónapja után. Emlékezetes, hogy tavaly szeptemberben 428 forintnál is többet kellett fizetni a közös pénz egységéért.

Csütörtökön reggeli csúcsánál nem tudott megkapaszkodni a forint, mérsékelt gyengülés után 10 óra körül 370,88 fillér körül állt az árfolyam.

A dollár viszont jelentősen erősödött a forinttal szemben, a reggeli 336,50 fillér körüli jegyzés után 339,35 fillért kell fizetni a zöldhasú egységéért.

A tőzsdén nyugodt hangulatban várják a befektetők mind a Richter, mind a Mol gyorsjelentését. A forgalom fél 11 körül alig lépte át az 1,7 milliárd forintot. A Richter 0,36 százalékos mínuszban 8370 forintot ért, a Mol 0,2 százalékos erősödés után 2810 forint cserélt gazdát, míg a Telekom ugyanekkora mínuszban 414 forinton forgott. Az OTP részvényei 0,3 százalékos csökkenésben 10730 forintot értek.