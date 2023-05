Prémiumszolgáltatást indít Indiában a JioCinema streamingóriás: az évi 999 rúpiába, azaz négyezer (!) forintba kerülő előfizetés olyan hollywoodi stúdiók filmjeit teszi elérhetővé, mint a Warner Brothers és az HBO.

Trónfosztásra készül a streamingóriás.

Fotó: Shutterstock

Mukesh Ambani platformja eddig ingyen elérhető krikettközvetítéseiről volt híres, ezek továbbra is megtekinthetők lesznek előfizetés nélkül is. A JioCinema prémiumtartalmai között lesznek láthatók a Harry Potter-filmek és az HBO sikersorozata, a Succession, amelyek március végéig a Disney helyi streamingszolgáltatásában, a Hotstarban szerepeltek.

A Hotstar 8,4 millió felhasználót vesztett el az elmúlt fél évben, így a JioCinema céljai egyértelműek: betölteni az itt kialakult űrt.

A JioCinema látogatottsága márciusról áprilisra 764 százalékkal, 213 millióra nőtt, ezzel a 19. leglátogatottabb indiai weblapp lett, az online televíziózás, illetve a streamingszolgáltatók kategóriájában csak a YouTube tudta megelőzni.

A trónfosztást segítheti elő az is, hogy az oldalon 2027-ig továbbra is ingyen lehet követni az Indiában népszerű sportág, a krikett mérkőzéseit, illetve a prémium-előfizetés árazása is kifejezetten imponáló lehet az indiai piac számára, mivel a vetélytársak kivétel nélkül magasabb díjakkal dolgoznak.

Mukesh Ambani jelenleg a világ 13. leggazdagabb embere 83 milliárd dolláros vagyonával, tavaly egymást követték a Forbes-listán Gautam Adani iparmágnással,

akinek a szerencséje azóta hatalmas fordulatot vett: a nagyra fújt luftballont kipukkasztó Hindenburg-jelentés hatására Adani elvesztette vagyonának közel felét, jelenleg 47 milliárd dollárra taksálják a cégei értékét.

Az Adani Transmission energetikai vállalat annak ellenére, hogy a múlt hét végén kikerült az ország legnagyobb vállalatainak piaci teljesítményét követő MSCI India-indexből, a hétvégén döntött egymilliárd dollárnyi tőke bevonásáról egy minősített intézményi elhelyezési kibocsátáson (qualified institutional placement) keresztül. Ez a fajta tőkebevonás főként Indiában népszerű: a tőzsdén jegyzett cégek előzetesen hatóságilag átvilágított intézményi befektetők felé bocsátanak ki zárt körben részvényeket, megkönnyítve ezzel a pénzhez jutást folyamatát. A vállalatcsoport zászlóshajója, az Adani Enterprises 1,5 milliárd dolláros kibocsátásról döntött.

Az energetikai cég részvényeit először az MSCI-kivezetés, majd a tőkebevonás rángatta meg, míg a zászlóshajó kurzusa egy héttel ezelőtti szintjére esett vissza.

A tőkebevonás hírére az energetikai vállalat kurzusa 4,6, míg az Enterprisesé 4,4 százalékot esett.